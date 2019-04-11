Британская полиция 11 апреля задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывавшегося почти семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Как сообщается, поводом для его задержания стало нарушение Ассанжем условий освобождения под залог в 2012 году и отказ Эквадора об оказание убежища в посольстве Лондона. Ранее президент Эквадора Ленин Морено отказал Ассанжу в дипломатическом убежище.

Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — сначала он скрывался там от выдачи Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас срок давности по тому обвинению истек.

Теперь основателю WikiLeaks грозит судебное преследование в Великобритании за неисполнение требования суда.

После того, как вместо социалиста Рафаэля Корреа в 2017 года на пост президента Эквадора пришел центрист Морено, страна взяла курс на более близкие отношения с западными странами. В связи с этим руководство Эквадора все чаще стало называть ситуацию с Ассанжем «проблемой». Власти страны в последнее время неоднократно подчеркивали, что рано или поздно основателю WikiLeaks придется покинуть посольство.

Ленин Морено в специальном видеообращении заявил, что основатель Wikileaks неоднократно нарушал международные соглашения, и режим пребывания в посольстве. Он тогда отметил, что получил от Великобритании гарантии того, что после лишения убежища Ассанж не будет экстрадирован в страны, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.

В прошлом году Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что власти страны запретили Ассанжу доступ в интернет. Он прямо связал это с деятельностью активиста — в частности, с публикацией переписки Демократической партии США в 2016 году. Он тогда сообщил, что если Ассанж даст обещание не влезать в политику «дружественных стран, таких как Испания или Соединенные Штаты», тогда власти Эквадора «без проблем» вернут ему доступ в интернет.

Австралийский и эквадорский интернет-журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году после того, как в больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.

Джулиан Ассанж Фото Aysor.am

В частности, в 2010 году сайт он предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.

В августе 2010 года прокуратура Швеции открыла в отношении Ассанджа дело об изнасиловании. После того как суд выдал ордер на его арест, австралиец перебрался в Лондон. В декабре того же года Интерпол объявил Ассанджа в международный розыск. В феврале 2011 года суд принял решение об экстрадиции Ассанджа в Швецию. Вердикт суда был обжалован адвокатами, но Высокий суд Лондона и Верховный суд Великобритании его подтвердили. После этого Ассандж получил политическое убежище в посольстве Эквадора.

В августе 2013 года WikiLeaks опубликовал ссылки на скачивание секретных документов объемом более 400 гигабайт. Эти файлы защищены ключом, который проект обещает обнародовать, если кому-то из ключевых фигур организации будет причинен вред. В первую очередь эта гарантия безопасности касается Джулиана Ассанджа и Эдварда Сноудена.

Ранее Ассандж высказывал опасения, что в случае его экстрадиции в Швецию власти скандинавского государства, вероятнее всего, выдадут его США, где суд может приговорить его к смертной казни.

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