Тураходжа Саидходжаев, кандидат технических наук, заслуженный учёный, более 45 лет отдавший подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, научных и методических пособий по дисциплине сопротивления материалов.

Тураходжа Саидходжаев родился 12 декабря 1937 года в Карванском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. После окончания средней школы №2 города Канибадама, в 1956 году поступил в Сталинабадский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в Канибадамском хлопкоочистительном заводе, как старший инженер-конструктор.

В 1962 году по рекомендации Мухаммада Осими поступил в аспирантуру Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, где в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование влияния междупильного расстояния на процесс джинирования» и удостоился степени кандидата технических наук.

После окончания аспирантуры его пригласили на кафедру «Техническая механика» Политехнического института Таджикистана, где он работал в качестве ассистента, после - старшего преподавателя и одновременно замдекана механико-технологического факультета.

В 1970-1977-х годах работал доцентом и завкафедрой «Сопротивления материалов», в 1977-1986 годах - деканом факультетов «Промышленное и гражданское строительство» и «Механико-технологический».

В 1987 году решением Коллегии министерства образования Таджикской ССР назначен директором филиала Таджикского политехнического института в городе Худжанд, но по семейным обстоятельствам позже он вернулся в Канибадам, и с 1995 по 1999 год занимал должность заместителя директора хлопкоочистительного завода.

В 2000-2006 годах Тураходжа Саидходжаев трудился доцентом кафедры «Общей инженерии» Технологического колледжа города Исфара, в 2006-2008 годах завкафедрой «Механики» Транспортного института Таджикистана, а с 2008 года по 2018 год доцент кафедры «Теоретической механики и сопротивления материалов» Таджикского технического университета имени Осими.

Результаты научно-методических работ Тураходжи Саидходжаева значительны: более 36 научных статьей опубликованы в авторитетных научных журналах бывших советских республик. В том числе результаты одного изобретения используется в новых машинах хлопкового производства ДП-86 на промышленных предприятиях республики и за рубежом.

В последние годы Тураходжа Саидходжаев, опираясь на свой многолетний опыт преподавания по дисциплине сопротивления материалов, занялся написанием учебников и методических пособий на таджикском языке.

Так, постановлением министерства образования в 2008 году была утверждена его первая книга - «Русско-таджикский словарь терминов и определений по дисциплине сопротивления материалов». Первое издание учебника на таджикском языке «Краткий курс сопротивления материалов» было опубликовано в 2011 году.

В 2016-2018 годах учитель совместно с молодыми педагогами М. Саидовым и X. Музаффаровым опубликовали "Руководство для решения задач и курсовых работ по сопротивлению материалов” и “Сборник вопросов и ответов по сопротивлению материалов”.

Работы учителя Тураходжи Саидходжаева отмечены медалью «За доблестный труд» СССР, знаком «Отличник высших учебных заведений СССР», «Почётной грамотой Министерства образования Таджикской ССР», «Почётной грамотой профсоюзных комитетов Таджикской ССР» (дважды). Он «Победитель социалистических соревнований» (дважды), имеет «Благодарность Министерства высшего образования СССР», «Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ СССР» и несколько грамот Таджикского технического университет имени академика М.С. Осими.

Сопроматчик номер один

Сулаймон Зулфонов, преподаватель ТТУ им. академика Осими:

- С именем Туры Саидходжаевича связана большая часть истории Таджикского технического университета им. академика Осими. За долгое время работы в этом университете он внес большой вклад в деле воспитания студенческой молодежи и подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства республики.

Тура Саидходжаев был отличным знатоком своего дела, хорошим организатором и руководителем. Благодаря этим качествам, он был избран деканом строительного факультета, а после и деканом механико-технологического факультета. За этот период его работы они стали передовыми факультетами университета.

Учитывая большую организаторскую способность, он был назначен директором филиала Таджикского политехнического института в городе Худжанд.

Эти воспоминания я привожу для того, чтобы показать большую человечность Туры Саидходжаева, его неоценимый вклад в деле подготовки инженерных кадров и развитие университета.

Тура Саидходжаев всегда останется в наших сердцах.

Нозиржон Туйчиев, доцент кафедры теоретической механики и сопротивления материалов ТТУ им. академика Осими:

- Тура Саидходжаев был настоящим педагогом в том смысле, что любил профессию педагога, свой сопромат, свой университет, своих студентов. Он никогда не повышал голос на них и в то же время оставался всегда требовательным. Получить у него хорошую или отличную оценку было очень не просто. Могу с полной уверенностью сказать, что он в нашей республике был сопроматчиком номер один.

Как-то во время празднования его 75-летнего юбилея я сказал, что, если станет вакантным место ректора, проректора или декана, министра, то тут же найдутся десятки желающих занять это место. Если освободится место Туры Саидходжаева, то в республике вы не найдете ни одного достойного человека, который бы захотел занять его место, он настолько был знающим, глубоко вникающим во все детали сопромата, что многим другим не под силу это сделать.

Он подготовил впервые на таджикском языке учебник «Краткий курс сопротивления материалов», который стал настольной книгой для студентов и молодых преподавателей технических вузов нашей республики. Также его перу принадлежит книга «Толковый русско-таджикский словарь по сопротивлению материалов». Под его руководством впервые увидел свет учебник «Сборник индивидуальных заданий по сопротивлению материалов» на таджикском языке.

Туру Саидходжаева, несомненно, будут помнить его коллеги и многочисленные студенты, поскольку он был глубоко порядочным, справедливым педагогом, скромным, простым, земным человеком, который оставил в душах людей, знавших его - тепло и свет!

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