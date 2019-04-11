Представительство Европейского Союза в Таджикистане 10-11 апреля организовало в Душанбе региональную конференцию по вопросам указания географического места происхождения товаров (географическая индикация) из Центральной Азии.

Такая региональная конференция по этой тематике с участием всех стран Центральной Азии проводится впервые.

Конференция преследовала цель дать практические советы по разработке правил географической индикации товаров из Центральной Азии, чтобы способствовать укреплению регионального сотрудничества, торговли и экспорта.

Было отмечено, что многие товары из Центральной Азии обладают уникальным и высоким качеством, но в настоящее время их маркетинг и брендирование проводятся в недостаточной степени.

Географическая индикация считается одним из наиболее успешных маркетинговых инструментов, являясь важным экономическим ресурсом для местных производителей, стремящихся продавать высококачественную продукцию на международном рынке.

Как показывает опыт других стран, если географическая индикация товаров налажена правильно, то она способствует созданию новых рабочих мест, сохранению

традиционных знаний и повышению осведомленности о необходимости охраны окружающей среды, она содействует развитию сельских регионов, туризма и зачастую играет роль важного экономического стимула для местных производителей.

На конференции высокопоставленные представители из Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) подробно рассказали об аспекте международной защиты концепции географической индикации товаров.

Было также организовано дополнительное мероприятие, посвященное исключительно географической индикации сельскохозяйственной продукции из Ферганской долины, которая охватывает территории Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Спикеры отмечали, что производство фруктов и овощей в Ферганской долине имеет особенно большое социально-экономическое значение, поскольку оно позволяет привлекать значительные местные трудовые ресурсы. Географическая маркировка товаров из этого региона может повысить их ценность и способствовать не только созданию новых рабочих мест и более высоких доходов, но и помочь продвижению этого региона в целом как "регионального бренда".Второй день конференции был посвящен ремесленному сектору, где текстильные изделия, такие как ковры и "сюзане", были представлены в качестве предметов, которые могут быть включены в реестр географической индикации товаров из-за своих отличительных свойств и особой связи с местным культурным наследием и территорией.

С этой целью заключительное мероприятие на конференции было посвящено продвижению традиционных этнических образцов покроя и тканей из Центральной Азии и изучению возможности их брендинга на международном рынке моды.

Был продемонстрирован уникальный опыт организации "Зази Винтадж" и "Инициативы в сфере этнической моды" Международного торгового центра в плане того, как можно успешно сочетать эффективный брендинг с получением этически устойчивых доходов и методами производства с использованием исключительно органических материалов.



На конференции местным производителям из всех секторов была предоставлена возможность продемонстрировать свою продукцию европейским партнерам. Эта конференция может также повысить шансы Таджикистана на пути заключения будущего соглашения о "Всеобщей системе торговых преференций Европейского Союза ("ВСП+")", расширяя возможности экспорта местной высококачественной продукции на рынок ЕС.

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