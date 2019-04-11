Оценкой имущества банков занимается созданная межведомственная комиссия, сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана.

По словам источника, в состав комиссии входят представители соответствующих министерств и ведомств республики.

В регуляторе отметили, что комиссия, в частности, определит стоимость имущества проблемных «Таджиксоджиротбанка» и «Агроинвестбанка», а также находящихся на стадии ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка».

«Имущество после установления его стоимости будет выставлено на продажу, чтобы эти банки могли расплатиться со своими клиентами», - добавили в НБТ.

На определение рыночной стоимости имущества проблемных банков неоднократно настаивали клиенты. Они считают, что стоимость выставляемого на продажу имущества слишком завышена. Из-за этого оно не приобретается, и, соответственно, клиенты третий год не могут вернуть вложенные ранее в эти банки средства.

«На объекты и имущество устанавливают «космические» цены, за которые их никто не хочет покупать, - сказал «АП» один из клиентов «Таджпромбанка». - В связи с этим, ликвидаторы этого банка с августа прошлого года не могут вернуть вкладчикам ни копейки».

Долги

Суммарная задолженность проблемных банков только перед физическими лицами превышает 1,3 млрд. сомони (около $140 млн).

Вышеуказанные банки оказались в сложном финансовом положении еще в 2016 году. В начале 2017 года правительство решило поддержать два сравнительно крупных «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», предоставив им финансовую поддержку. Лицензии же сравнительно мелких «Таджипромбанка» и «Фононбанка» были отозваны, и в марте 2017 года начался процесс их ликвидации.

В прошлом году руководство регулятора заявило о возможности отзыва лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», если финансовое положение этих кредитных организаций не улучшится до конца года.

В феврале нынешнего года глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода сказал журналистам, что вопрос о дальнейшем функционировании этих двух банков будет решен в начале последней декады февраля. Однако до настоящего момента какие-либо решения со стороны Нацбанка не приняты.

По словам Нурмахмадзода, задолженность «Агроинвестбанка» на начало этого года перед физическими лицами составляла 738 млн. сомони, а «Таджиксодиротбанка» - 504 млн. сомони.

Он отметил, что эти банки стараются вернуть оставшиеся средства людей, хотя сталкиваются со сложностями по продаже имущества.

Глава НБТ отметил, что процесс ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», в соответствии с законодательством республики, может быть продлен еще на один год, если это будет нужно.

Он подчеркнул, что обязательства «Таджпромбанка» перед населением сократились до 59 млн. сомони, а у «Фононбанка» с возвратом вкладов не имеется никаких проблем.

Имущество

Списки активов проблемных банков были опубликованы правительством еще два года назад.

Так, список активов «Таджиксодиротбанка» состоит из 52 объектов. В частности, здание головного офиса и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

Список активов «Агроинвестбанка» насчитывает более 730 объектов: здания головного офиса, 60-ти филиалов, 5 центров обслуживания. Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции и автосервисы, торговые центры, магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания, многочисленные квартиры и жилые дома.

В списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов. В нем, в частности, указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

Список активов «Фононбанка» содержит 37 объектов: здание головного офиса, здания четырех филиалов, жилые дома и квартиры, несколько малых предприятий, центров обслуживания и магазины.

Часть имущества, указанного в этих списках, удалось продать, и за счет вырученных денег расплатиться с некоторыми вкладчиками.

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