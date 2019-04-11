За вклад в развитии узбекского кинематографа таджикская актриса Сайрам Исоева получила премию творческого союза деятелей кино Узбекистана, сообщили «АП» в Минкультуры Таджикистана.
Народная артистка Таджикистана Сайрам Исаева единственный представитель зарубежного кинематографа, получивший в текущем году премию в размере 5 миллионов узбекских сумов (около $600).
Кроме Исоевой, денежные премии за вклад в развитие узбекского кино получили народные артисты Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров, Хайрулла Саъдиев, Абдурахим Исмоилов, Хабибулла Файзиев.
Сайрам Исоева снялась в таких узбекских кинофильмах, как «Минувшие дни», «Восточная плутовка», «Хорезмийская легенда» и др.
Советская и таджикская актриса театра и кино, театральный режиссер Сайрам Исоева родилась в Душанбе 24 ноября 1942. Заслуженная артистка Таджикской ССР (1971г.), Народная артистка Таджикской ССР (1986г.). Окончила Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Островского (1964г.). С 1964 года - актриса Ленинабадского музыкально-драматического театра им. Худжанди (раньше - Театр им. А.С.Пушкина). В кино - с 1962 года. Главный режиссер Театра музыкальной комедии им. Камола Худжанди в Согде.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Таджикистане под хлопок отведут почти 189 тыс. гектаров земли
Как отправлять или получать посылки в Таджикистане?
В Ворухе построят новую школу и спортивный зал
Законопроект об изоляции Рунета прошел второе чтение в Госдуме
В Душанбе за неделю зарегистрировано около 4 тысяч нарушений ПДД
В Узбекистане впредь автомобили будут ездить днем с включенными фарами
Tcell и Тайрон провели «Digital Marketing Day» для таджикских маркетологов
МВФ предрекает экономикам Таджикистана и Узбекистана наиболее высокий рост на пространстве СНГ
Таджикистанцы продолжают превращаться в россиян
Резонанс: «Соколы арабских туристов были своими, контрабанды не было»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Anchor18 минут назад
Госпожа Исоева поздравляю Вас с этой наградой. Можно задать Вам вопрос. А Вы когда в последний раз получали награду или премию у себя на родине в Таджикистане.