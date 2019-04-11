За прошлую неделю сотрудники УГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе зарегистрировали 3 тысяч 871 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

Они были выявлены в ходе рейдов сотрудников столичной госавтоинспекции. В ходе рейдов сотрудники УГАИ задержали 6 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно нормам законодательства Таджикистана, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии нарушителям назначают штраф в размере трехсот показателей для расчётов, а это 16,5 тыс. сомони или административный арест на 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.

Было выявлено 15 случаев вождения без государственных номерных знаков, четыре случая вождения без водительских прав, 114 случаев превышения скорости, 74 случая использования мобильного телефона за рулём, 24 случая несоблюдения светофора, 12 случаев неподчинения требованиям сотрудников УГАИ, 72 нарушения правил маневрирования и 79 случаев вождения автомобилем без техосмотра, сообщает пресс-служба.

Были также выявлены нарушения ПДД и со стороны пешеходов и водителей общественного транспорта.

Среди водителей общественного транспорта выявлено 76 случаев нарушения маршрута движения и 376 случаев перегрузки салонов. Зарегистрировано 725 случаев нарушений ПДД со стороны пешеходов и 1505 случаев других правонарушений, отмечает пресс-служба столичного УГАИ.

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