С закрытием международных почтовых служб, таджикистанцы стали испытывать большие трудности при отправке и получении посылок, и даже писем.
Изучив услуги наших почтовых служб, мы попытались ответить на самые распространённые вопросы в наших карточках.
Два года назад, 7 июня, в Таджикистане были закрыты офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. На рынке остался только один «почтальон» - EMS Tajikistan, подразделение государственного почтового оператора «Почтаи Точик».
Недавно на рынке появилась и первая частная служба - «Почтаи Аср». У них то мы и спросили, что к чему.
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