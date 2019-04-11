Стала известна судейская бригада, которая рассудит матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 в Центральной зоне в квартете «D» между клубами «Худжанд» (Таджикистан) и «Дордой» (Кыргызстан).

Эту встречу рассудит судейская бригада из Индии. Главным арбитром на поле будет 42-летний рефери ФИФА Срикришна Коимбаторе Рамасвами, который является арбитром международной категории с 2010 года. На линиях ему будут помогать соотечественники – ассистенты рефери ФИФА 41-летний Энтони Абрахам и 34-летний Суманта Дутта.

Функции четвертого судьи исполнит 42-летний рефери ФИФА Масуд Туфайли из Сирии. Инспектировать судей будет Хедаят Момбени из Ирана, а комиссаром матча назначен Мохаммад Саид Хассан Аль-Хаддад Аль-Хаттави, сообщает пресс-центр ФФТ.

Матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 между «Худжандом» и «Дордоем» состоится в среду, 17 апреля, на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде.

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