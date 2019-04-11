Органами прокуратуры Таджикистана задержан бывший руководитель национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов, об этом «АП» сообщил источник в Генпрокуратуре страны.

Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением, присвоение денежных средств авиакомпании, приписки, отметил источник.

Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в конце января в ходе встречи с журналистами заявил, что возглавляемое им ведомство начало проверку финансово-хозяйственной деятельности «Таджик Эйр».

По словам источника, по фактам хищения, приписки, присвоения денежных средств авиакомпании возбуждены уголовные дела не только в отношении Хайрулло Рахимова, но и его подельников из числа бывшего руководства «Таджик Эйр».

В декабре 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности «Таджик Эйр», упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера Боинг 767-332, предположительно, по завышенной стоимости.

На состоявшемся 21 января этого года расширенном заседании правительства глава государства отчитал главу «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова за серьезные недостатки в работе и выгнал прямо из зала заседаний правительства. На следующий день он лишился своего кресла.

Новым гендиректором национального авиаперевозчика был назначен Дилшод Исматуллозода, который до этого работал заместителем главы исполнительного аппарата президента Таджикистана.

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