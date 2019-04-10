45 лет назад, 10 апреля 1973 года, завершился один из самых скандальных судебных процессов в США с участием папарацци - Рон Галелла проиграл судебное дело против вдовы президента страны Жаклин Онассис.

Мы подобрали фотографии, в которых папарацци сумели поймать на объектив курьезные моменты из жизни известных личностей.

Эти фото сделали кого-то из них более популярными, кого-то - объектом для критики, ну а сами авторы фотографий тоже получили известность и, к тому же, сумели где-то ещё и хорошо заработать.

Король папарацци против Кенеди

В апреле 1973 года один из самых известных американских фотографов-папарацци, Рон Галелла проиграл им же возбужденное дело «Галелла против Жаклин Онасис и Соединенных Штатов».

Дело было построено на том, что Галелла обвинял вдову президента США Джона Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование.

К слову, Рону до этого момента уже доставалось от других известных личностей Марлон Брандо сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравили на него своих телохранителей.

Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди-Онассис…

bigpicture.ru

Буквально в течение пяти лет он не давал прохода Жаклин. Он появлялся как будто бы из ниоткуда: выскакивал из кустов в парке, когда она гуляла с детьми, забегал за ней в магазины и кафе, а однажды, переодетый мексиканским садовником, спрятав фотокамеру в тачку с мусором, он проник даже на тщательно охраняемый собственный остров Онассиса. Потому суд начисто отмел все жалобы папарацци.

Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой ответчице и ее детям. От всего этого шума скандальная слава фотографа, естественно, только возросла...

Эйнштейн, показывающий язык

Эйншнейн совершил переворот в ядерной физике и квантовой механике, а эта фотография изменила отношение, как к Эйнштейну, так и к ученым в целом. Дело в том, что 72-летний ученый устал от постоянного преследования прессой, достававшей его в университетском городке Принстон. Когда его в стотысячный раз попросили улыбнуться в камеру, вместо улыбки он предъявил в камеру Артура Сэйсса высунутый язык.

mirfactov.com

Этот язык - язык гения, именно поэтому фотография моментально стала классической. Теперь Эйнштейна всегда будут помнить и считать большим оригиналом - всегда!

Бритни Спирс едва удерживает сына на руках

Причем в другой руке у молодой мамы спиртной напиток. После того, как это фото облетело весь мир, певица была лишена родительских прав. Но и это не заставило ее образумиться. Наоборот, звезда пустилась во все тяжкие: побрилась налысо, начала дебоширить и скандалить.

Fraza.ua

Анита Экберг угрожает папарацци

Звезду "Сладкой жизни" так достали репортеры, что она решила защитить свою территорию с помощью такого необычного оружия. Снимок сделан в 1960 году.

The Guardian

Джон Леннон дает автограф своему убийце

Через несколько часов Марк Чепмен выстрелит в легендарного участника группы Beatles.

Эпитафии.ру

Фото скончавшейся модели Анны Николь Смит

Фотограф за этот снимок получил 1,5 миллиона долларов.

Makataka.su

"Атака Бритни"

21 февраля 2007 года перед домом своего бывшего супруга Кевина Федерлайна лысая Бритни Спирс с зонтиком в руке атаковала машину папарацци по кличке Дэнни Бой из агентства Х17. Фото оценили в $ 250 000.

makataka

Король Египта в обществе двух красавиц

1,4 миллиона долларов. Именно столько фотограф получил за скандальный снимок, на котором можно увидеть короля Египта Фаруха в обществе двух красавиц. Хотя, за такую фотографию папарацци побили, у него точно нашлись деньги на новые зубы.

Gorod.lv

Принцесса Диана и её любовник Доди Аль-Файед принесли фотографу 6 миллионов

Фотография доказала истинные отношения бывших друзей. Правда, существует версия, согласно которой именно папарацци были виновны в гибели принцессы. Якобы, ее водитель потерял управление автомобилем из-за вспышки фотоаппарата. Фотограф получил 6 миллион долларов за этот снимок.

KP.md

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