Акушер-гинеколог из Янгиюльского района Ташкентской области Узбекистана обманула роженицу, объявив ей, что ее ребенок умер, а сама продала новорожденного в другую семью. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры республики, на который ссылается ИА Фергана.

В надзорном ведомстве уточнили, что акушер-гинеколог отдела родильного дома при медицинском объединении Янгиюльского района сообщила гражданке З.Э., что ее дочь, родившаяся 1 апреля, умерла.

Затем медик оформила ребенка на другую женщину, сделав поддельные документы, подтверждающие, что та родила этого малыша. За свои услуги она получила $100.

По данному факту в отношении акушера-гинеколога возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

В начале апреля Генпрокуратура сообщила о задержании в Ферганской области двух медсестер местного родильного дома при попытке продать пятидневного младенца за $500.

В феврале похожий инцидент произешел в Хорезмской области. Тогда в Ургенче задержали сотрудницу областного перинатального центра, которая пыталась продать новорожденного ребенка за $200. Вместе с ней задержали и покупательницу.

Один из самых громких случаев, связанных с продажей новорожденных детей, произошел в 2017 году в Самарканде. Там в печи роддома №2 были обнаружены останки четырех плодов, абортированных на сроке пять-семь месяцев. Позже выяснилось, что аборты делали в частной клинике, а поскольку в учреждении не было своей печи, останки сжигались в городском роддоме. При этом абортированные плоды, которые оставались жизнеспособными, продавали бездетным парам за $500-1000. В 2018 году глава частной клиники и еще несколько человек были осуждены. Руководительница учреждения получила 13 лет и 2 месяца лишения свободы.

По законам Узбекистана это преступление квалифицируется по статье 135 Уголовного кодекса республики — «Торговля людьми» (часть 3, пункт «а» — «Действия, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет»). Максимальная санкция по ней предполагает до 12 лет лишения свободы.