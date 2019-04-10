10 апреля - День основания Государственного радио Таджикистана. В этой связи, мы подготовили подборку самых известных дикторов со дня его основания до наших дней, голоса которых запомнились и полюбились миллионам людей.

Агриппина Ивановна Ржевская

Первый диктор таджикского радио была актрисой. В апреле 1930 года именно она в «Доме дехканина» (бывшее здание русского драмтеатра им. Маяковского), где находился первый центр радиовещания, впервые прочитала выпуск «Радиогазеты» - орган коммунистической партии Таджикской республики. Актриса русского театра так привязалась к этой работе, что уволилась и посвятила всю свою жизнь служению «великому глухому», (так в шутку называют радио), воспитав целую плеяду дикторов.

Сулаймон Зохиров и Музаффара Рустамова

Эти ученики Ржевской – первые национальные кадры Таджикистана, которые впервые озвучили новости на таджикском языке. «Внимание, внимание! Говорит Душанбе!», - эти слова на родном языке впервые услышали собравшиеся вокруг радиоприемников, установленных по городу, таджики. Всюду раздавались возгласы «Ура!», «Молодцы!». Оба диктора сыграли огромную роль в становлении радио. Например, голос Музаффары Рустамовой призывал таджикских женщин сбросить свою паранджу, просвещаться и работать, то есть к гендерному равноправию. А Сулаймон Зохиров в будущем стал руководителем – вначале - редакции литературных программ, позже возглавил весь Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана.

Файзулло Арабов

22 июня 1941 года в 12 часов дня его голосом по Таджикистану прошлась страшная весть: началась Великая Отечественная война… Его называли «таджикским Левитаном» и не зря: в годы Великой Отечественной войны, как знаменитый Юрий Левитан, Арабов зачитывал новости Совинформбюро, но на родном языке. И тысячи таджикистанцев через его голос узнавали о ситуации на фронте и делали все возможное, чтобы приблизить победу над фашизмом.

Севарой Косимова

Вместе с Файзулло Арабовым они читали новости и вели многие публицистические и литературные программы. Полвека жизни отдали эти люди службе таджикскому радио и их имена вписаны золотыми буквами в летопись истории Таджикистана.

Старшее поколение страны помнит голос этой женщины в передаче «Радиотеатр», который был очень популярен в конце 70-х прошлого века. Севарой-апа подготовила целую плеяду дикторов, в том числе, ее дочь – Мунаввара Усмонова была одной из известных телевизионных дикторов страны, ныне – ветераном таджикского ТВ.

Абдукадыр Маниязов

В 50-е годы перед советским правительством встала задача усилить социалистическую идеологию не только внутри страны, но и за ее пределами. Так как Таджикистан был единственной персоязычной республикой в СССР, то в конце 1949 года на таджикском радио была создана новая структура – отдел вещания на зарубежные страны, преимущественно на страны ближнего зарубежья – Афганистан, Иран, Пакистан. Студент Таджикского государственного университета Абдукадыр Маниязов был принят диктором иновещания и зачитывал красиво поставленным голосом новости о советской стране на дари и фарси. В будущем он стал известным таджикским ученым, член-корреспондентом Академии наук РТ, председателем исполкома Форума таджиков и персоязычных мира «Пайванд», внесшим свой неоценимый вклад в развитие государственного языка.

Бурхон Рахмонов

Этот известный диктор, который с 1957 года начал работу в редакции иновещания, посвятил радио и телевидению почти 60 лет своей жизни. С 1970 по 2005 годы, целых 25 лет Рахмонов возглавлял дикторскую группу, работающих на вещании на дари и фарси.

Бурхон Рахмонов источник личный архив Субхона Джалилова

Диктор высшей категории, Заслуженный деятель культуры, отличник комитета телевидения и радио Советского Союза и Таджикистана, многие годы вел также передачу о тружениках села, а также озвучивал фильмы в студии дубляжа на телевидении.

Субхон Рахматов

Рахматов начал свою трудовую деятельность с диктора Таджикского радио в 1956 году, как только приехал из Самарканда в Сталинабад и остался верным профессии до ухода из жизни – сентября 2010 года. Он - член Союза журналистов СССР, Отличник радио и телевидения СССР, Заслуженный деятель культуры Таджикистана, диктор высшей категории, многие годы возглавлял дикторскую службу на радио.

Автор нескольких сборников о деятельности радиовещания, автор переводов более 500 рассказов и новелл с русского и узбекского языков. Немногие знают, что он был инициатором основания частной радиостанции «Ватан», которая некогда принадлежала его внуку.

Абдурашид Худжамкулов

Он является одним из самых известных дикторов радио Таджикистана. Его голос звучал на самых главных государственных мероприятиях: будь это военный парад или концерт. Именно его голос впервые зазвучал в известной радиопередаче «Хоки Ватан» (Горсть Родины) в марте 1993 года, который призывал таджикских беженцев, находящихся в Афганистане и других странах, возвратиться домой и благоустраивать страну.

Абдурашид Худжамкулов

В последующем, Худжамкулов занимал пост директора таджикского радио, в настоящее время, хотя и находится на заслуженном отдыхе, его приглашают на радио зачитывать самые главные правительственные новости.

Мунира Хакимова

Она еще была школьницей, когда по настоянию известного режиссера Далера Абдухаликзаде, который работал на радио, стала читать тексты в детских передачах, одновременно изучая все премудрости своей будущей профессии.

Мунира Хакимова Asia-Plus

Тогда она еще не знала, что останется диктором на всю жизнь: голос Муниры Хакимовой звучал не только в радиопрограммах, но и на самых грандиозных концертных площадках многих стран мира, где проходили Дни культуры Таджикистана. И именно ее голос звучит сегодня во время трансляции торжественных мероприятий страны, будь то День независимости или Навруз. Ей, поистине, есть чем гордиться.

Хикматулло Носиров и Хикматулло Рахматов

Два тезки, два Хикмата многие годы работают на радио. Они по несколько раз в день читают самые свежие и актуальные новости на «Ахборе», а также озвучивают общественно-политические и литературно-музыкальные передачи других авторов. Пройдя хорошую школу от своих наставников, нынче они передают свой опыт и навыки молодым дикторам и радиоведущим.

Хикматулло Рахматов (слева) и Хикматулло Носиров (справа) источник - Субхон Джалилов

На самом деле, дикторов на таджикском радио в течение почти 90-летней его истории очень много и всех невозможно перечислить.

В разные годы здесь работали такие прекрасные дикторы как Хокима Назарова, Ираида Середина, Мухтарама Максудова, Зевар Джураева, Лолахон Сатторов, Мархабо Юсупова, Мунира Иноятова, Ашур Ашуров и многие другие, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие масс-медиа республики.

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