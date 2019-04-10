«МегаФон Таджикистан» выступил официальным партнером связи самого модного мероприятия весны Tajikistan Fashion Week. Оно прошло в новом авиа-формате, что было поддержано оператором: интернет, который участники получали по Wi-Fi, также был на высоте.
Билеты на Tajikistan Fashion Week закончились задолго до начала, и партнер связи тоже приложил к этому руку: накануне все иностранные гости, зарегистрированные в сети «МегаФон Таджикистан» в Душанбе, получили SMS с уведомлением о дате мероприятия. Представители международных компаний и организаций охотно откликнулись на приглашение, потому что посмотреть на новые коллекции дизайнеров и модельеров из Кипра, Казахстана, Киргизстана, Пакистана, Узбекистана и, конечно, Таджикистана действительно было очень интересно.
Поведать миру о происходящем на Tajikistan Fashion Week можно было мгновенно: «МегаФон Таджикистан» организовал доступ к Wi-Fi, так что свежие фото появлялись в соцсетях в режиме онлайн. Кроме этого оператор приготовил для гостей фотозону в актуальной авиационной стилистике.
«Международные форумы и фестивали собирают в Душанбе людей, привыкших к высокому качеству мобильного интернета. Поэтому для нас участие в каждом подобном мероприятии – своего рода проверка на прочность. Технические специалисты сделали так, что ожидания гостей снова оправдались: наш интернет показал «авиационные» скорости!» – комментирует Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
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