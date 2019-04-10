КЧС Таджикистана рекомендует сельчанам держать мобильные телефоны при полной зарядке, пополнить домашнюю аптечку и приобрести дополнительные системы освещения. Горожанам рекомендуют воздержаться от походов в горы, а автомобилистам, особенно при использовании горных дорог и перевалов, ограничить передвижение в ночное время.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, во второй половине апреля на территории страны ожидаются проливные дожди, которые могут привести к стихийным бедствиям. КЧС сообщает, что в результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов. Неустойчивая погода также осложнит выпас и содержание скота на пастбищах.

КЧС убедительно просит граждан воздержаться от походов в горы; жителям сельских и горных местностей обзавестись резиновыми сапогами, держать мобильные телефоны при полной зарядке и при устойчивой связи, обновить и пополнить домашнюю аптечку, приобрести дополнительные системы освещения.

КЧС просит население прочистить все арыки и канавы, находящиеся рядом с их домами.

В целях предупреждения несчастных случаев на автодорогах, особенно при использовании горных дорог и перевалов, КЧС настоятельно просит водителей ограничить свое передвижение в ночное время.

Селевые потоки и оползни считаются наиболее опасными и распространенными стихийными бедствиями для Таджикистана, которые каждый год уносят десятки человеческих жизней.

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