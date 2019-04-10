Итак, 14 апреля (в Таджикистане это будет 15 апреля) начнется последний восьмой сезон «Игры престолов». Авторов этого сериала часто обвиняют в излишней жестокости, однако, наши российские коллеги сравнили свою действительность с сюжетом сериала, и выяснилось, что разница не слишком существенная. Мы не сдержались и сделали такой же тест, разумеется, используя таджикистанскую реальность.
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