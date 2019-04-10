Меры ответственности должностных лиц государственных органов за предоставление недостоверной государственной статистической отчетности будут ужесточены. Правительство Узбекистана должно разработать и внести в законодательную палату Олий мажлиса (парламента) соответствующий проект закона до 1 июля 2019 года.

Законопроект поручил разработать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Закон будет устанавливать административную ответственность за нарушение порядка публикации и обновления статистики на Портале открытых данных и публикацию недостоверных данных, сообщает ИА «Фергана».

Персональную ответственность за полноценность, достоверность, своевременность формирования и обновления информации на портале будут нести руководители государственных органов и организаций. Они же будут отвечать за открытость и доступность информации в интернете и за изучение международных методологических стандартов, рекомендаций и их практического применения при формировании соответствующей информации.

Портал открытых данных, задуманный как единая платформа для хранения открытых данных государственных органов, был запущен в 2015 году, но статистика по стране стала появляться позже. В 2017 году Госкомстат впервые обнародовал близкие к реальности данные об инфляции в республике, а Центробанк назвал объемы золотовалютных ресурсов.

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