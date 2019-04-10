Адвокаты Хайрулло Мирсаидова подали кассацию в Верховный суд Таджикистана, чтобы пересмотреть дело и полностью оправдать его.

Хайрулло Мирсаидов в беседе с «АП» подтвердил, что адвокаты отправили кассационную жалобу в Верховный суд Таджикистана и ждут ответа.

По его словам, в кассационной жалобе приводится, что обвинения против него являются поддельными и безосновательными.

«В кассационной жалобе говорится, что в моих действиях нет состава преступлений по статьям «Присвоение или растрата госсредств» (ст. 245 УК РТ), «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 340 УК РТ) и «Заведомо ложный донос» (ст. 346 УК РТ). Обвинения против меня являются поддельными и безосновательными», - сообщил Мирсаидов.

При этом он не верит, что Верховный суд Таджикистана его оправдает, но он готов обратиться в ООН для оправдания себя.

«Я не верю в моё оправдание со стороны Верховного суда Таджикистана, но это последняя инстанция. Это нам понадобится для обращения в Комитет ООН по гражданским и политическим правам», - сообщил Хайрулло Мирсаидов.

Он рассказал, что живёт в одной из стран Евросоюза и занимается журналистской деятельностью.

«Лечение закончилось, чувствую себя хорошо. Я живу в Европе и сотрудничаю с мировыми СМИ, пишу на русском языке. Также изучаю английский язык», - сказал Мирсаидов.

Он отметил, что «в Европе журналистам легче работать, так как свобода слова существует, и журналистов не сажают за критику».

Напомним, против Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Суд над журналистом начался 8 июня 2018 года. Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата госсредств») и 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РТ. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал.

11 июля суд приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Его семья выплатила 124 тыс. сомони в госбюджет – именно такой была определена сумма компенсации ущерба, который в соответствии с заключением следственных органов Мирсаидов нанес государству. После подачи кассации Хайрулло Мирсаидов был освобожден из зала суда 22 августа 2018 года. 11 января Худжандский городской суд, опираясь на заявление судебного исполнителя о том, что Хайрулло Мирсаидов без ведома покинул страну, заочно осудил его на 8 месяцев.

Тогда в беседе «АП» Мирсаидов сказал, что «покинул страну, чтобы обезопасить себя». Он также сообщил тогда, что уже третий месяц находится в Грузии, где проходит лечение. В феврале его адвокат Бахтиёр Насруллоев сообщил «АП», что его объявили в Таджикистане в розыск по линии ОМВД города Худжанда по месту жительству «за уклонение от исполнения наказания».

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