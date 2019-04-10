На следующей неделе Эмомали Рахмон посетит с официальным визитом Москву; это первый визит такого уровня за последние 12 лет. О том, на каком уровне сейчас находятся российско-таджикские отношения, и какие вопросы будут обсуждаться во время визита – «АП» рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

- Игорь Семенович, чего вы ожидаете от визита президента Таджикистана в Россию и как оцениваете нынешнее состояние российско-таджикских отношений?

- В России придают огромное значение этому событию, потому что это будет первый официальный визит главы таджикского государства за последние 12 лет.

За прошедшие годы нашим странам удалось выстроить прочную систему двустороннего стратегического партнерства и союзничества, основанную на уважении государственного суверенитета и территориальной целостности, открытости, доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. По существу, создана мощная договорно-правовая база, что делает поступательное развитие наших отношений необратимым и на деле выходит за рамки стратегического партнерства, придавая ему всеобъемлющий характер.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов Фото: посольство РФ в РТ

Важно отметить, что подходы наших государств к основным проблемам региональной и международной повестки дня близки или совпадают. Нас объединяет обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по вопросам региональной безопасности, противодействия современным вызовам, таким как борьба с международным терроризмом, религиозным радикализмом и наркотрафиком. Это, без сомнения, создает предпосылки для укрепления российско-таджикского взаимодействия, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур – ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ.

На фоне исходящих с территории соседнего Афганистана угроз для безопасности региона и самой республики особое значение приобретает военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Таджикистаном. Важнейшей составляющей такого взаимодействия является пребывание на территории республики 201-й Российской военной базы. Это крупнейшая российская база за рубежом, без сомнения, является надёжным гарантом стабильности и безопасности на южных рубежах СНГ.

Абсолютно уверен, что предстоящий официальный визит президента Таджикистана в Российскую Федерацию придаст новый импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям, ведь «на его полях» планируется подписать значительное количество двусторонних документов.

- Насколько, на ваш взгляд, успешно развиваются торгово-экономические связи между Россией и Таджикистаном?

- Торгово-экономические связи между нашими странами являются важным компонентом двусторонних отношений. Товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2018 году достиг $1 млрд. 36 млн. Иными словами, практически треть внешнеэкономических связей республики приходится на Россию. Наша страна поставляет в республику нефтепродукты, продовольствие, древесину, металлоизделия, машинотехническую продукцию, строительные материалы. Посмотрите, как преображается столица Таджикистана и, насколько я знаю, российские стройматериалы также используются при возведении зданий в городе.

В Таджикистане работает более 130 предприятий с российским или смешанным капиталом. Крупнейшим инвестпроектом является Сангтудинская ГЭС-1, которая обеспечивает 13 % общей выработки электроэнергии в стране. На таджикском рынке присутствуют такие российские компании, как «Газпромнефть – Таджикистан», «Газпромнефть ЭП Интернэшнл Б.В.», ЗАО «ТТ-Мобайл» («Мегафон – Таджикистан»), спортивно-оздоровительный комплекс «X-Fit», сеть популярных мест досуга – кафе «Шоколадница» и другие.

Реальное очертание приобретает реализация очень важного и интересного проекта по созданию на территории республики оптово-распределительного центра (ОРЦ) сельскохозяйственной продукции, которая позволит нарастить объемы ее поставок на российский рынок. Этот проект давно прорабатывался и его цель – это, прежде всего, поставки ранних овощей и фруктов российским потребителям.

«На полях» визита Эмомали Рахмона предполагается подписать соглашения об упрощенных таможенных процедурах - «зеленом коридоре», а также по взаимодействию в области фитосанитарного контроля. Все это будет способствовать увеличению поставок таджикских товаров, в том числе продукции сельского хозяйства, в Россию.

Еще один важный момент – межрегиональные связи между нашими странами. В прошлом году Таджикистан посетили представительные делегации Санкт-Петербурга, Рязанской и Оренбургской областей, Камчатского края. Совсем недавно состоялась рабочая поездка большой делегации Татарстана во главе с президентом республики Миннихановым.

В развитие ее итогов для переговоров в Душанбе пребывает группа специалистов российского автогиганта «КамАЗ» во главе с его генеральным директором. Свидетельством растущего интереса двух стран к сотрудничеству в этой сфере является план проведения в рамках визита уважаемого Президента Эмомали Рахмона VII-й Конференции по межрегиональному сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, в которой примут участие представители регионов и бизнеса двух стран.

- Как вы оцениваете взаимодействие наших стран в миграционной сфере?

- Наше взаимодействие в миграционной сфере носит взаимовыгодный характер. Поступающие в Таджикистан средства оживляют экономику, идут на развитие страны, создание новых рабочих мест, поддержание жизненного уровня населения. Кроме того, сами мигранты в ходе трудовой деятельности в нашей стране повышают свою квалификацию и осваивают новые профессии.

С другой стороны, трудолюбивые таджикские трудовые мигранты работают в различных областях российского народного хозяйства, решая проблему нехватки трудовых ресурсов в нашей стране, порожденную демографическим спадом 1990-х годов. По имеющимся данным, ежегодно они создают в России товаров и услуг на сумму почти $10 млрд.

Кстати сказать, в рамках визита президента Таджикистана предполагается подписать несколько соглашений в области миграции, которые, без сомнения, будут способствовать укреплению нашего сотрудничества в этой сфере.

- Что вы можете сказать о культурно-гуманитарном сотрудничестве России и Таджикистана?

- Наши связи в гуманитарной сфере являются традиционно тесными. На сегодняшний день в российских вузах обучается около 22 тысяч студентов из Таджикистана, 10 тысяч получают образование на бюджетной основе. В рамках образовательного проекта с российскими учителями, направленными на работу в республику, в таджикских школах и лицеях работают около 50 российских преподавателей – как по русскому языку, так и по отдельным предметам.

Официальный визит Эмомали Рахмона в Россию будет способствовать осуществлению еще одной важной договоренности на высшем уровне – строительству пяти школ с русским языком обучения в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Турсунзаде. Соответствующее соглашение планируется подписать «на полях» визита.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.