В Нью-Йорке (США) с участием таксистов прошла акция в поддержку туристического бренда Узбекистана. В ней были задействованы свыше 100 водителей-узбекистанцев, которые наклеили на свои машины тематические стикеры и получили для раздачи пассажирам брошюры о привлекательных для путешественников городах республики, сообщает ИА «Фергана».
Таксисты наклеили на машины стикеры с изображениями Бухары, Хивы и Самарканда и предлагали клиентам брошюры на английском языке под названием «Десять причин посетить Узбекистан». Особым моментом акции стало то, что таксисты выстроили надпись I LOVE UZ из автомобилей.
Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Путешествуй в Узбекистан», было устроено Генеральным консульством Узбекистана в городе Нью-Йорке, организацией узбекской диаспоры «Ватандош» и Государственным комитетом по туризму.
В акции принимали участие исключительно таксисты, имеющие лицензии компаний Uber Technologies Inc. и Lyft на перевозку пассажиров. По данным Госкомтуризма РУ, в США на данный момент лицензию Uber имеют более двух тысяч выходцев из Узбекистана.
Узбекистан пытается сделать туризм едва ли не основной статьей дохода в бюджет. Туристы из дальнего зарубежья, посещающие республику, тратят за время поездки в среднем $710. Это в несколько раз больше, чем траты путешественников из стран Центральной Азии, поэтому руководство страны прикладывает все силы, чтобы привлечь туристов, в срочном порядке создавая инфраструктуру: открывает гостевые дома, облегчает регистрацию путешественников и создает для туристов зоны, где не будет ограничиваться работа увеселительных заведений, кафе и ресторанов в ночное время.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Таджикистан назначил нового посла в Иране
Запущенная в Худжанде президентом канатная дорога перестала работать
Гости Tajikistan Fashion Week отправились в полет с интернетом компании «МегаФон Таджикистан»
После дождя улитки вышли на улицы Душанбе. Чем они опасны?
В Таджикистане тают ледники, но в ближайшее тысячелетие мы без воды не останемся
Tcell становится еще удобнее для абонентов
Глава Узбекистана поручил придумать наказание за сокрытие и фальсификацию статистики
В Таджикистане стартовали игры детского турнира «Будущее зависит от тебя-2019»
Хайрулло Мирсаидов: Я дойду до ООН, чтобы оправдать себя
Расследование конфликта на таджикско-кыргызской границе будут контролировать генпрокуроры двух стран
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Паша2 часа назад
А мы сидим и налоги повышаем, всякие штрафы придумываем, интернет тарифы на мобильные услуги повышаем!
Ахах5 часов назад
Туристы едут туда где безопасно, красиво и богато, человек любить все красивое, поэтому какие то придут посмотреть на глиняные постройки средних веков но надо создавать современные красивые города, а это все бешеные деньги
Alijon7 часов назад
Молодцы Узбеки. А мы сидим все еще одну норм туалет не можем строит на дорогах!!!! Узбеки знают как привлекать туристов.
Stone Alijon6 часов назад
Маленький секрет - они не все узбеки! В Узбекистане проживают сотни национальностей. И много таджиков.
Олимжон Stone2 часа назад
Во первых это инициатива Узбеков,во вторых в Узбекистане не так уж много таджиков (из 35 млн 1.5 млн) наоборот в Таджикистане много узбеков. Учитесь и развивайте свою страну где титульная нация таджики.
Рома Олимжон2 часа назад
++++