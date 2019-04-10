В связи с проведением ремонтных работ на столичном проспекте Саъди Шерози (район Яккачинар, Агроинвестбанк) с 10 апреля мэрия Душанбе временно приостановила движение троллейбусов №12, курсирующих от столичного ЦУМа до Гипроземгородка.

Об этом «АП» сообщили в столичной мэрии.

До завершения ремонтных работ на этом маршруте троллейбусы заменят автобусы, которые также будут курсировать под №12.

По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 единиц пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.

На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.