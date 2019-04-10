В связи с проведением ремонтных работ на столичном проспекте Саъди Шерози (район Яккачинар, Агроинвестбанк) с 10 апреля мэрия Душанбе временно приостановила движение троллейбусов №12, курсирующих от столичного ЦУМа до Гипроземгородка.
Об этом «АП» сообщили в столичной мэрии.
До завершения ремонтных работ на этом маршруте троллейбусы заменят автобусы, которые также будут курсировать под №12.
По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 единиц пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.
На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.
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