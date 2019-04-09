Совсем скоро в Центральной Азии появится свое шоу талантов, где любой одаренный житель Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана сможет заработать на своей уникальности $8000.

Страновой победитель получит пропуск в гранд-финал, где призовой фонд составляет $26000.

Заинтересовало телешоу Central Asia’s Got Talent уже двух известных и талантливых жителей нашей страны – Кадами Курбона и Манижу Тошболтаеву.

Чем именно они хотят удивить членов жюри проекта, узнайте в нашем очередном сюжете.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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