Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 9 апреля призвала все стороны вооружённого конфликта в Ливии соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечивать защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осудил» эскалацию боевых действий в районе ливийской столицы, в частности, авиаудары по аэропорту «Митига», передаёт Служба новостей ООН.

Генсек и верховный комиссар ООН по правам человека призвали немедленно остановить все военные операции и не допустить полномасштабного конфликта.

Оперативный штаб международного признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем ранее заявил, что боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара нанесла удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы «Митига», вследствие чего в нём были отменены все рейсы. Однако позже аэропорт частично возобновил работу.

«Вчерашняя атака вблизи международного аэропорта „Митига“, в результате которой многие граждане в Триполи остались без средств к существованию, поставила в центр внимания необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и принятия всех возможных мер по защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и тюрьмы», — заявила сегодня Мишель Бачелет.

Кроме того, она предупредила, что преднамеренные нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру, так же как и неизбирательные нападения могут рассматриваться как военное преступление.

По данным на утро 9 апреля, наступление ЛНА к центру Триполи приостановилось. По словам представителей ПНС, верные Фаизу Сараджу подразделения проводят собственную операцию под названием «Вулкан гнева» для защиты столицы от «агрессора». Ранее стороны вооружённого конфликта отвергли озвученный ООН призыв заключить двухчасовое гуманитарное перемирие в районе Триполи.

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Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал войскам приказ двигаться на Триполи, где базируется сформированное при поддержке ООН правительство под руководством премьер-министра североафриканской страны Фаиза Сараджа. Вечером 5 апреля командование ЛНА заявило о взятии аэропорта Триполи. Верные Сараджу войска позже сообщили, что контроль над аэропортом восстановлен. Cовет Безопасности ООН 5 апреля выступил с заявлением, в котором призвал стороны ливийского конфликта к деэскалации, указав, что военного пути разрешения конфликта не может быть.

По информации признанного ООН правительства Ливии, в результате наступления войск Хафтара на Триполи погибли 32 человека, еще 50 ранены. Силы Хафтара ранее заявляли о потере 14 бойцов.

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