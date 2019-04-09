Компания по уборке улиц из китайского города Нанкин заставила своих сотрудников носить умные браслеты: они показывают, когда дворник пришел на работу и ушел с нее, не покинул ли он раньше времени отведенную ему территорию и не отлынивает ли он от работы.

Если браслет не фиксирует телодвижения дольше 20 минут, он отправляет носителю звуковой сигнал «Продолжайте работу». Если уборщик на него не реагирует, его начальник может отследить координаты браслета — и проверить, что происходит с работником, передает Медуза.

Как пишет издание Abacus, почти все уборщики оказались недовольны браслетами. «Я вижу мусор на улицах и собираю его. [Иногда бывает так, что] улицы чистые, а эта штука все равно заставляет тебя ходить туда-сюда», - привело слова одного из дворников издание.

"В одном из комментариев под новостью об этом, браслеты назвали «кандалами трудового народа, - пишет Abacus. - Можно следить за подозреваемыми в преступлениях, торговцами наркотиками, но зачем следить за уборщиками? говорится в другом комментарии".

Некоторые пользователи отметили, что деньги, потраченные на покупку браслетов, следовало направить на повышение зарплаты дворникам. В Китае представители этой профессии получают в среднем от 230 до 300 долларов.

После негативных комментариев внедрившая браслеты компания заявила, что отключит в устройствах функцию контроля движений: именно она вызвала наибольшее возмущение в интернете. При этом в компании подчеркнули, что не откажутся от браслетов полностью, поскольку они помогли снизить расходы на контроль работы дворников и улучшили качество уборки улиц в Нанкине.

В последние годы в Китае активно развивают системы слежения за гражданами, и их объектами становятся даже дети. Например, в 10 школах на юге и юго-западе страны начали тестировать умную школьную форму, которая посылает родителям и учителям данные о местоположении ребенка, а также подает звуковой сигнал, если ученик уходит из школы без разрешения. Директор одной из школ, участвующих в проекте, заявил, что после внедрения умной формы посещаемость занятий значительно выросла.

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