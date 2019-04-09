Последние несколько месяцев деятельность водителей маршрутного такси на столичных автодорогах строго мониторят сотрудники УГАИ. Таким образом, по их словам, они борются с регулярными нарушениями перегруза в общественном транспорте, но крайние – снова пассажиры.

"Как же это надоело, каждый день одно и то же, - жалуется жительница Душанбе Сабохат, пока водитель маршрутки разговаривает с сотрудником УГАИ. - Выходишь вовремя, но постоянно опаздываешь из-за того, что ГАИшники разбираются с водителями. Например, сейчас я еду за сыном в школу, а потом нужно успеть вернуться на работу, но из-за постоянных задержек на дороге я везде опаздываю".

На опоздание жалуется и другой пассажир этой машрутки.

"Я тоже опаздываю на работу. Когда руководство спрашивает, почему я в очередной раз опоздал, на мое объяснение мне говорят, чтобы я раньше выходил из дома. Но почему я должен тратить свое время на чьи-то разборки? Пусть ГАИ изымает водительские права, записывает номер маршрутки, а протокол составляют на конечке", - сетует он.

Как нам сообщили в управлении государственной автомобильной инспекции Душанбе, ежедневно по городу работает от 8 до 10 патрульных постов, которые меняют место дислокации каждый час:

"В хукумат Душанбе постоянно поступали жалобы о том, что водители маршрутного такси нарушают их потребительские права, перегружая транспорт лишними пассажирами. Поэтому было принято решение об усилении контроля за деятельностью водителей общественного транспорта", - сообщил источник в УГАИ г. Душанбе.

По данным УГАИ МВД Таджикистана, водители столичных маршруток, взявшие в салон стоячих пассажиров, могут быть оштрафованы на сумму от 55 до 110 сомони в зависимости от количества стоячих пассажиров в салоне маршруток. Если один и тот же водитель нарушает правила перевозок в течение одного месяца несколько раз, сумма штрафа может быть выше. На сколько, в УГАИ, не сообщили.

Он отметил, что водители маршруток (Спринтер) не имеют права брать более 16 человек на сидячие места. В случае, если водитель берет «стоячих» пассажиров, сотрудники УГАИ изымают у нарушителя водительские права согласно ч.1 ст. 320 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и составляют протокол.

Составление протокола отнимает около 10 минут, иногда и больше. Все это время пассажиры нарушившей маршрутки находятся в ожидании.

В свою очередь водители маршруток говорят, что если они будут брать только 16 пассажиров, то просто-напросто не будут оправдывать свои расходы на газ. А работать в убыток себе никто не станет.

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