Показываем, что более заметно подорожало в республике за последний год и на что еще поднимутся цены.
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Кадами Курбон и «девочка-радар» могут попасть на шоу Central Asia’s Got Talent
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Козидавлат Коимдодов возглавил Организацию Ага Хана по развитию в Таджикистане
Улыбаемся и машем!
Кадами Курбон и «девочка-радар» могут попасть на шоу Central Asia’s Got Talent
ООН призывает прекратить все боевые операции в Ливии
В Китае уборщиков улиц заставили носить умные браслеты
ГАИ Душанбе борется с перегрузом в маршрутках, но страдают снова пассажиры
Таджикские боксеры отправляются в Таиланд на чемпионат Азии
Правительство Таджикистана думает над восстановлением льгот мукомолам, а цены на муку растут
Дарига Назарбаева не будет участвовать в президентских выборах в Казахстане
Фильм таджикского режиссера, снятый на основе реальных событий, покажут в Каннах
МВД озвучило фамилии погибших и раненных в ДТП в Бальджуване
Козидавлат Коимдодов возглавил Организацию Ага Хана по развитию в Таджикистане
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El5 часов назад
Улыбаемся и машем!