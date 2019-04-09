Депутаты нижней палаты парламента на прошлой неделе в ходе заседания палаты обратились к главе Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фарруху Хамрализода с просьбой от мукомолов страны по поводу восстановления налоговых льгот на поставку зерна и продажу произведенной ими продукции.

Хамрализода отметил, что обращение такого же содержания получено правительством, и, что оно находится на рассмотрении. Он допустил принятие соответствующего постановления правительства в ближайшее время.

В Налоговом комитете еще месяц назад сообщили «АП», что возможности восстановления отмененных в начале этого года льгот на поставку пшеницы в республику и продажу произведенной из него муки рассматриваются правительством.

В ведомстве отметили, что с учетом предложений производителей муки подготовлен проект поправок в государственный бюджет на 2019 год.

Эти поправки предполагают установить НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий по ставке 10%. По этой же ставке предлагается взимать этот налог при продаже производимой мукомольными предприятия продукции.

Отметим, что до 1 января этого года действовала 10%-ная льготная ставка НДС на ввоз пшеницы (за исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров), её поставку на перерабатывающие предприятия, а также продажу продукции, произведенной мукомольными предприятиями.

Однако в бюджете на 2019 год в льготном списке оставили только импорт пшеницы. Ставка НДС на дальнейшую поставку пшеницы на перерабатывающие предприятия и на продажу конечной продукции была установлена на уровне 18%.

Стоимость муки растет

После упразднения в начале нынешнего года льгот на производство и продажу муки ее стоимость в республике в течение двух первых месяцев выросла почти на 6%.

Согласно официальным статистическим данным, цена одного килограмма муки первого сорта в конце января этого года достигла 3,63 сомони (с 3,43 сомони в конце декабря прошлого года).

В Национальном банке республики, который, в частности, занимается предотвращением инфляционных процессов в стране, обосновывали повышение стоимости муки влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе, ростом стоимости пшеницы в странах-экспортерах.

В определенной степени также это, по данным НБТ, было спровоцировано увеличением тарифов на транзит продукции посредством третьих стран.

Кроме того, отмечали в регуляторе, в прошлом году в Таджикистане по сравнению с 2017 годом сократилось производство пшеницы на 14,6%, что является еще одним фактором, ставшим причиной роста цен на муку.

Также, по мнению аналитиков НБТ, на рост стоимости муки повлияло повышение ставки НДС (с 10 до 18%).

Хлеб казахского происхождения

Пшеница и мука в основном завозится в Таджикистан из Казахстана (более 90%).

Согласно данным Агентства по статистике при президенте республики, в январе нынешнего года Таджикистан сократил импорт пшеницы, при этом нарастил ввоз муки.

Импорт пшеницы в январе-феврале этого года произведен в объеме почти 200 тыс. тонн на сумму свыше $37 млн. Это на 90% по весу и на 8,4% по стоимости больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Муки за два месяца было импортировано в объеме более 12 тыс. тонн на сумму свыше $2,7 млн, что почти в четыре раза больше как по весу, так и по стоимости по сравнению с январем-февралем 2018 года.

По данным Казинформ, экспортные цены на казахстанскую пшеницу в январе этого года выросли на 24,6%.

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