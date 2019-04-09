Таджикские эксперты и политологи в преддверии назначенного на 17-18 апреля официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву, поделились с «АП» своими прогнозами и ожиданиями.

Снять ограничения с мигрантов

По мнению доктора юридических наук Шокирджона Хакимова, для того чтобы уровень взаимоотношений Таджикистана с Российской Федерацией соответствовал статусу стратегического партнерства необходимо регулировать пять следующих проблем:

Шокирджон Хакимов Фото Asia-Plus

- Во-первых, – говорит он, - сторонам по существу и без каких-либо комплексов нужно обсудить ситуацию по улучшению экономической среды в целом, и созданию благоприятных условий для вовлечения инвестиции в целях возрождения национальной экономики с учетом реабилитации реального сектора экономики.

Во-вторых, нужно рассмотреть вопрос по неадекватному отношению некоторых субъектов РФ к трудовым мигрантам, в их действиях есть противоречия по отношению к ратифицированным межгосударственным соглашениям. Речь о введении различных ограничений по отношению к мигрантам.

В-третьих, с учетом платежеспособности граждан обоих государств, особенно граждан Таджикистана, необходимо пересмотреть правоприменительную практику, связанную с установлением цен на авиабилеты и на пассажирские поезда.

В-четвертых, с учетом того, что в местах лишения свободы на территории РФ находятся тысячи наших соотечественников, в целях значительного уменьшения коррупционных и других субъективных отношений, а также гуманизации исполнения наказания, необходимо более четко регламентировать вопросы, связанные с продолжением отбывания наказания ими в пенитенциарной системе Таджикистана.

И наконец, отмечает юрист, с вовлечением представителей общественных объединений и научно-творческих союзов нужно создать консультативно-координационный совет по рассмотрению различных вопросов и выработке рекомендаций по выявлению проблем и путей их решения.

Разработать «дорожную карту»

Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов отмечает, что Таджикистан сегодня не устраивает сотрудничество с Россией в экономической сфере: поиске месторождений нефти и газа со стороны российских профильных компаний, банковской сфере, в отсутствие крупных совместных компаний в сфере переработки экологически чистой сельхозпродукций, строительной индустрии, горнодобыче, машиностроении и т.д.

Абдугани Мамадазимов Фото Радио Озоди

Вместе с тем политолог уверен, что здесь больше недоработок и неиспользованных ресурсов с таджикской стороны.

- После успешного запуска Сангтуда-1 мы не смогли выступить как надежный партнер в сфере строительства гидроузлов с российскими партнерами и продолжить данную практику взаимного сотрудничества – говорит он. - Каким-то парадоксальным образом национальный энергохолдинг «Барки Точик» после ввода дополнительных мощностей в размере более 15% общей выработки электроэнергии не может до сегодняшнего вовремя и полностью платить за нее российской стороне. Этот нелицеприятный пример бросает тень не только на данную отрасль, но и на всю национальную экономику, отпугивая всех потенциальных инвесторов как из России, так из других стран.

Сангтуда-1

По словам Мамадазимова, должна быть разработана «дорожная карта» совместно с российской стороной, чтобы прекратить хронические задержки оплаты за электроэнергию.

Второе. Общая сумма достигнутых соглашений между РФ и Узбекистаном, РФ и Кыргызстаном по итогам прошлогоднего визита российского президента в Ташкент (27 млрд. долларов США) и в Бишкек в прошлом месяце (6 млрд. долларов) свидетельствует о том, что Россия готова вкладывать многомиллиардные инвестиции в страны региона. Мяч находится на нашей стороне, поэтому мы должны предложить России не только привлекательные инвестиционные проекты, но и твердые гарантии возврата денег со стабильными доходами.

И еще. Республика Таджикистан, тесно сотрудничающая для реализации своей национальной стратегии развития (до 2030) со множеством международных программ, стратегий и проектов (кроме российского проекта ЕАЭС, китайской инициативы «Пояс Щелоковой пути», американского проекта «Большая Центральная Азия», европейской стратегией по региону, индийского «хода конем» в Центральную Азию и др.) должна четко изложить свою позицию по ним.

Возможно, скорее всего, нам более подходит создание зоны свободной торговли с ЕАЭС (как Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Куба и др.), так как наше местонахождение на перекрестке макрорегионов (между Дальним и Средним Востоком и Центральной и Южной Азией) актуализирует тесное сотрудничество со всеми ними.

Привлечь российские инвестиции

По мнению таджикского журналиста и политолога Нурали Давлата в первую очередь Эмомали Рахмон и Владимир Путин должны обсудить вопросы, связанные со снижением стоимости патента для таджикских трудовых мигрантов, работающих в России; упрощения получения патентов; амнистии ранее депортированных из России таджикских граждан.

Нурали Давлат Фото Asia-Plus

Давлат считает, что если Путин поставит перед Рахмоном вопрос о вступлении Таджикистана в ЕАЭС, то президенту Таджикистана необходимо обговаривать все условия, исходя из наших интересов, учитывая наше непростое географическое расположение.

Фото Asia-Plus

Эксперт считает, что президенты также должны обсудить вопросы привлечения российских инвестиций в экономику Таджикистана, в частности в горнорудную отрасль, а также вопрос беспрепятственного экспорта таджикских товаров на российский рынок (овощи, фрукты, сухофрукты, полудрагоценные камни и др.).

- Президенты также могут обсудить более тесное сотрудничество двух государств в области атомной энергетики, в частности добычи и переработки таджикского урана, привлечения льготных кредитов для развития электроэнергии в Таджикистане, - говорит Давлат.

– Также отдельной темой может стать перевооружение ВС РТ, согласно договору о нахождение 201 РВБ, а также военная помощь в укреплении таджикской-афганской границы, в том числе беспилотниками.

РТ могут придать статус наблюдателя при ЕАЭС

- Насколько можно ожидать, 17 апреля стороны в очередной раз подпишут соглашения по упорядочению трудовой миграции, которые по убеждению министра иностранных дел России Сергея Лаврова «выведут миграцию из тени и создадут комфорт трудовым мигрантам» - говорит Андрей Захватов, российский политический обозреватель. - По словам посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, один из подготовленных к подписанию документов – соглашение об организованном наборе мигрантов для работы в российских предприятиях.

Андрей Захватов Фото с соцсетей

В этой связи внимательные наблюдатели заметили, что первая серьезная попытка начать организованную отправку таджикских рабочих в Россию была предпринята еще в конце августа 2006 года, когда в Душанбе был проведен Первый межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». А ровно 10 лет спустя, на 4-м по счету российско-таджикском Межпарламентском форуме в октябре 2016 года в Душанбе состоялся круглый стол «Правовое регулирование процессов трудовой миграции, обеспечение организованного набора трудовых ресурсов из Таджикистана в Российскую Федерацию». И участники круглого стола снова, как и 10 лет назад, говорили о тех же проблемах, решение которых было уже найдено в 2006 году.

Таджикистан ждет смягчения условий пребывания трудовых мигрантов в России с сайта description-job.ru

Захватов отмечает, что проект соглашения об организованном наборе мигрантов между Россией и Таджикистаном предполагает, что российский работодатель, включенный в специальный перечень Минтруда, будет отправлять заявки в органы занятости на того или иного специалиста, а также возьмет на себя все хлопоты по оформлению для него документов.

- Однако, на мой взгляд, тема трудовой миграции и организованного набора трудовых мигрантов до такой степени «замучена», что я не питаю никаких иллюзий по поводу реального облегчения условий работы граждан в России, - считает обозреватель.

Андрей Захватов отметил, что кроме миграционной тематики, во время встречи Эмомали Рахмона и Владимира Путина можно ожидать обсуждения старой, но по-прежнему актуальной темы - безопасности, ситуацию на границе Таджикистана в Афганистане. А также межгосударственные отношения в сфере экономики, а также возможность вступления Таджикистана в Евразийский союз.

- Не исключено, что по результатам встречи стороны объявят о придании Таджикистану статуса наблюдателя при ЕАЭС, о чем идет речь уже несколько лет, - заключил он.

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