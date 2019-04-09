Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана опубликовал заявочные составы команд высшей лиги. Выяснилось, что в этом году в национальном чемпионате Таджикистана по футболу, который стартовал на прошлой неделе, примет участие 21 легионер из 9 стран.

Больше всех иностранных футболистов заявил клуб «Куктош» из Рудаки. В составе этой команды выступают 6 игроков с зарубежными паспортами – по 3 из Ганы и Узбекистана.

«Истиклол» и «Худжанд» имеют в составе по 4 легионера, столичный ЦСКА «Памир» подписал соглашения с 3 зарубежными игроками, «Истаравшан» приобрел двух футболистов из Узбекистана. «Регар-ТадАЗ» и «Панджшер» - по одному.

Единственной командой, которая не обратилась к помощи зарубежных футболистов, стал «Хатлон».

Среди стран, откуда прибыли футболисты, лидером стал соседний Узбекистан. Семь игроков из этой республики в этом году будут защищать цвета «Истиклола», «Худжанда», «Куктоша» и «Истаравшана». Гану представляют 5 футболистов, по 2 игрока приехали из России и Грузии. Украина, Сербия, Армения, Кыргызстан и Иран имеют по одному представителю в чемпионате Таджикистана.

Иностранный легион больше всего выступает в линиях защиты и полузащиты – по 7 игроков. Кроме того, ворота таджикских команд охраняют 4 голкипера, а на острие атаки будут действовать 3 нападающих.

Среди легионеров уже успел отличиться 30-летний армянский нападающий столичного «Истиклола» Руслан Корян, который был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка АФК-2019 против «Худжанда» (3:0).

Новобранец «Истиклола» в этом матче забил два гола.

Список легионеров в чемпионате Таджикистана по футболу 2019 года:

«Куктош» (Рудаки) – 6: Ишмеал Клотей (вратарь, Гана), Защитники: Принц Артур (защитник, Гана), Мисиам Иносент (полузащитник, Гана), Мухиддин Одилов, Нодирбек Ибрагимов, Бунёд Шодиев (все полузащитники, Узбекистан).

«Истиклол» (Душанбе) – 4: Алексей Ларин (защитник, Украина), Джалил Кимсанов (защитник, Узбекистан), Михайло Сакич (полузащитник, Сербия), Руслан Корян (нападающий, Армения),

«Худжанд» (Худжанд) – 4: Давид Купатадзе (вратарь, Грузия), Торнике Джимшелеишвили (защитник, Грузия), Асилджон Бегимкулов (защитник, Узбекистан), Турсунали Рустамов (нападающий, Кыргызстан),

ЦСКА «Памир» (Душанбе) – 3: Егор Хохлов (вратарь, Россия), Михаил Зайцев (полузащитник, Россия), Эйя Эдвард (нападающий, Гана).

«Истаравшан» (Истаравшан) – 2: Тулкинджон Умаров (защитник, Узбекистан),

Джамшед Хасанов (полузащитник, Узбекистан),

«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 1: Акбари Шелдари Араш (полузащитник, Иран).

«Панджшер» (Джалолиддин Балхи) – 1: Куайе Годсон (вратарь, Гана).

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