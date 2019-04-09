Президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в американский список иностранных террористических организаций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном ресурсе президента США Whitehouse.gov, пишет ИА Фергана.
«Сегодня я официально объявляю о планах моей администрации внести Корпус стражей исламской революции в Иране, включая силы «Кудс», в список иностранных террористических организаций», — говорится в заявлении Трампа.
«КСИР активно участвует в терроризме, финансирует и продвигает его как средство государственной политики. КСИР — основное средство, которое использует правительство Ирана, направляя и реализовывая свою глобальную кампанию террора», — отмечается в заявлении.
Добавим, что глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил президенту страны Хасану Рухани, который одновременно является главой Высшего совета национальной безопасности, в ответ включить Центральное командование США (CENTCOM) на Ближнем Востоке в список террористических организаций.
Как отметил Зариф, CENTCOM ответственно за развязывание войн на территории Афганистана, Сирии, Ирака и Йемена.
КСИР, который насчитывает, по официальным данным, 125 тысяч человек, является военно-политической организацией. Элитные подразделения КСИР называются «Кудс». По данным СМИ, «Кудс» активнейшим образом принимало участие в последних войнах в Ираке и Сирии. Кроме того, западные политики неоднократно обвиняли КСИР в поддержке ливанской шиитской организации «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС, которые запрещены в ряде стран Европы и Америки. Именно поддержка Ираном указанных организаций стала одной из главных причин для введения санкий США в прошлом году.
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