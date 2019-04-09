Делегация внешнеполитического ведомства Монголии во главе с заместителем министра иностранных дел Батмунхом Батцэцэгом посетит Таджикистан с 13 по 16 апреля, сообщил «АП» источник в правительстве страны.
В рамках пребывания в Душанбе делегации из Улан-Батора состоятся политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Монголии.
В рамках пребывания в Таджикистане монгольская делегация также проведет переговоры в министерствах и ведомствах экономического блока и туризма.
Дипломатические отношения между Таджикистаном и Монголией были установлены 24 апреля 1992 года.
В ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Монголию 23 марта 2009 года был подписан ряд двусторонних правовых документов, в том числе Соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве, которое составляет основу договорно-правовой базы двух стран.
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