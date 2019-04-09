Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-15), возглавляемая главным тренером Ахлиддином Турдиевым, одержала вторую победу кряду на международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.

Юноши Таджикистана 8 апреля взяли верх над сборной Мьянмы со счётом 5:0. В составе нашей сборной забитыми голами отличились Хусрав Тоиров (23-я минута), Мехрубони Абдурауф (27-я минута), Мухаммадворис Сайдалиев (53-я минута, с пенальти), Абдулфаттох Худойдодзода (57-я минута) и Муджовид Шовайсудинов (90-я минута), сообщается на официальном сайте ФФТ.

Ранее подопечные Ахлиддина Турдиева крупно обыграли команду Кыргызстана (8:0).

Теперь в заключительном туре международного турнира Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) 10 апреля юношеская сборная Таджикистана встретится со сборной Китая. Эта встреча начнется в 16:35 часов по душанбинскому времени.

Участие на турнире в Китае является этапом подготовки юношеской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет в сентябре.

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