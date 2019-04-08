Гражданин Таджикистана, много лет проживший в Объединенных Арабских Эмиратах, по возвращению на родину в прошлом году был задержан за незаконный наркооборот. Мать обвиняемого Михаила Войтовича обратилась в «АП» с открытым письмом к президенту Таджикистана, в котором утверждает, что ее сын не виновен и что дело против него сфабриковано.

По словам Рины Войтович, после гражданской войны в Таджикистане ее сын Михаил Войтович уехал в Дубай, где его отец нашел работу. По окончании Канадского университета в ОАЭ он должен был пройти стажировку в одной из стран Персидского залива и приехал в Душанбе, чтобы собрать документы для рабочей визы в Катар, рассказывает женщина.

2 июня 2018 года Михаил был задержан, ему было предъявлено обвинение по статье 200 УК РТ (незаконный оборот наркотиков).

Михаил Войтович, как обвиняемый проходит по делу, которое было возбуждено по факту попытки отправки 80 граммов анаши в Дубай в январе 2016 года.

В своем обращении к президенту Таджикистана Рина Войтович выражает беспокойство тем, как рассматривается дело ее сына и выражает уверенность в том, что Михаил не виновен.

Ниже приводим текст обращения:

«Уважаемый Президент Республики Таджикистан! Лидер Нации Эмомали Рахмон!

Я, Войтович Рина, гражданка Российской Федерации, на данный момент, по сложившимся обстоятельствам, нахожусь в Таджикистане.

Обращаюсь к Вам за помощью. Мой сын является гражданином Таджикистана и России, и заканчивая Университет в Дубае и для прохождения стажировки в одной из стран Персидского Залива, был обязан собрать документы по прописке. 28 лет он был прописан в городе Душанбе. Он собрал все документы и ожидал только визу. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было. Через месяц, 2 июня 2018 его пригласили в Генпрокуратуру Таджикистана, без повестки, якобы для беседы.

Он, не имеющий проблем с законом, спокойно явился выяснить, в чем причина вызова. Ему предъявили обвинение по статье о контрабанде наркотиков.

Оказывается, это дело происходило ещё в 2016 году с участием совершенно других лиц в аэропорту Душанбе и по горячим следам были установлены все участники преступления, о чем имеются записи в документах дела, записи с камер наблюдения, а также время и детали телефонных звонков.

Впоследствии это дело было отправлено в архив транспортной милиции. Но после 2 лет дело изъяла Генпрокуратура. Все участники были освобождены от преследований, и в деле появилось новое лицо – мой сын. Основанием задержания послужило утверждение одного из участников ранее задержанных лиц, что имелись телефонные переговоры с моим сыном, однако техническая экспертиза доказала, что все они смонтированы на компьютере, а указанный номер не принадлежал моему сыну никогда (о чем имеется подтверждающий документ).

Также предоставлена копия паспорта моего сына, которая попала к членам этой группы после приобретения авиабилета моим сыном Дубай-Душанбе с утверждением в близкой дружбе с ними. Генпрокуратура посчитала это достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Однако, на судебном разбирательстве ни один из участников даже не смог описать его внешность. Суд первой инстанции, учитывая предоставленные документальные доказательства непричастности моего сына, отправил дело на доследование, так как в республике фактически нет практики оправдательных приговоров.

Мы обращались неоднократно во все инстанции страны. Действующее законодательство РТ предусматривает необходимость всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств по делу. В данном же деле просматривается односторонний подход органов обвинения, оно выражается в том, что все обвинение построено лишь на показаниях напрямую заинтересованных лиц, проходящих в начале, как обвиняемые.

Михаила ждёт новое судебное разбирательство в новом суде, с новым судьёй в ближайшее время.

Не имея больше сил бороться за невиновность своего сына, я вынуждена обратиться лично к Вам, как к гаранту защиты граждан на территории Таджикистана.

Я, как мать троих детей, прошу оказать мне всестороннюю помощь в установлении справедливости и законности».

Рина Войтович, мать Михаила Войтовича

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