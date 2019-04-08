Международный валютный фонд исследовал уровень коррупции в мире. Основной акцент в исследовании сделан на зависимости коррупции в странах мира от величины доходов и развития институтов гражданского общества.

Его эксперты отмечают, что на сегодняшний день в мире нет ни одной страны, абсолютно свободной от коррупции, однако ее масштабы разнятся от государства к государству.

"Злоупотребление государственными должностями в корыстных целях подрывает доверие людей к правительству и учреждениям, делает государственную политику менее эффективной и справедливой и отнимает средства налогоплательщиков, которые могли бы быть использованы для строительства школ, дорог и больниц", - говорится в докладе фонда, опубликованном на сайте МВФ.

"Эксперты проанализировали ситуацию в более чем 180 странах и пришли к выводу, что страны с высоким уровнем коррупции собирают меньше налогов, поскольку, чтобы избежать их, люди платят взятки, в том числе используя налоговые лазейки, разработанные в обмен на «откаты», - отмечается на сайте МВФ. - Кроме того, налогоплательщики нередко не хотят платить налоги и потому, что, по их мнению, государственные органы коррумпированы.

Мы показываем, что в целом государственные органы стран с наименьшей коррупцией собирают на 4 процента ВВП больше налоговых доходов, чем страны с наиболее высокой коррупцией, находящиеся на том же уровне экономического развития".

В исследовании отмечается, что коррупция также не позволяет людям в полной мере пользоваться богатством, получаемым от природных ресурсов страны. Поскольку разработка нефтяных или горнорудных месторождений приносит огромные прибыли, она создает значительные стимулы для коррупции.

"Наше исследование показывает, что страны, богатые ресурсами, в среднем имеют более слабые институты и более высокие уровни коррупции", - отмечается в сообщении.

"Органы государственного управления растрачивают деньги налогоплательщиков на неоправданные издержки, связанные с откатами или махинациями с заявками в государственных закупках. Таким образом, менее коррумпированная страна инвестирует средства более эффективно и справедливо.

Коррупция также искажает государственные приоритеты. Например, среди стран с низкими доходами доля бюджета, направляемая на цели образования и здравоохранения, на треть ниже в более коррумпированных странах. Это также сказывается на эффективности социальных расходов. В более коррумпированных странах учащиеся школьного возраста имеют худшие результаты тестов", - отмечается на сайте МВФ.

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