27 трудовых мигрантов из Таджикистана скончались в результате насильственной смерти в прошлом году, заявил генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон на слушаниях в Комитете ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей в Женеве, сообщает «Радио Озоди».

В своём докладе генеральный прокурор РТ отметил, что самым кровавым для таджикских мигрантов стал 2013 год – тогда были убиты 94 граждан страны. А в 2017 в результате насильственной смерти скончались 49 наших граждан.

Он не указал, в каких именно странах были убиты граждане Таджикистана, но отметил, что власти Таджикистана всегда требуют привлечь убийц к уголовной ответственности по дипломатическим каналам.

«Власти Таджикистана после каждого случая насильственной смерти граждан страны направляют ноту с требованием найти убийц и привлечь их к уголовной ответственности. Расследования уголовных дел, возбужденных по фактам расправы над трудовыми мигрантами, находятся под контролем дипмиссий Таджикистана», - цитирует издание Юсуфа Рахмона.

Ранее Уполномоченный по правам человека Таджикистана опубликовал данные о доставке грузов 200 из России в Таджикистан.

«Согласно данным МВД РТ в 2018 году доставлено 966 «грузов-200» из России в Таджикистан. Из них 25 человек скончались в результате насильственной смерти. В 2017 году эта цифра составила 873 «грузов-200», из которых 55 скончались от насильственной смерти», - говорится в докладе Омбудсмена.

Напомним, что 30 сессия Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей начался в Женеве сегодня, 3 апреля, и продолжит работу до 12 апреля. Это второй периодический доклад Таджикистана перед комитетом. Первый доклад Таджикистана был озвучен в 2004 году.

Таджикистан в Женеве представляют Генпрокурор Юсуф Рахмон, министр труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагойзода, председатель Агентства по статистике Гулнора Хасанзода, начальник Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Абдуджаббор Сатторзода.

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