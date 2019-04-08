Ровно 24 года тому назад, 7 апреля 1995 года в Пшихарвском горном ущелье на таджикско-афганской границе под обстрел моджахедов попала казахстанская седьмая сводная рота из Шымкента. Бой длился 5 часов, в нем погибло 17 военнослужащих. Таких боевых потерь современный Казахстан не имел ни до, ни после апреля 1995-го.

В память о подвиге казахстанцев в душанбинском парке имени Фирдавси несколько лет тому назад был построен монумент, к которому каждый год люди приносят цветы.

В 1993 году для защиты таджикско-афганской границы были созданы специальные миротворческие силы, в состав которых вошли пограничники России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Эти силы должны были защищать границу от таджикских боевиков, которые проходили подготовку на соседней территории, возвращались в республику и принимали участие в гражданской войне.

Весной 1995 года поступила информация, что в приграничном ущелье с афганской стороны засели крупные отряды незаконных вооруженных формирований таджикской оппозиции. Командование группы погранвойск Таджикистана приняло решение выставить в этом районе специальный пограничный пост. Утром 7 апреля по ущелью к посту двинулась длинная колонна машин с людьми и бронетехникой. Она шла без прикрытия.

посольство РК в РТ

- Имелась некая договоренность с афганской стороной, и батальон шел без должного прикрытия и разведки, - в 2007 году вспоминал о событиях того дня генерал-полковник Павел Тарасенко, который в 90-е был начальником управления погранвойск России в Таджикистане. - Эта договоренность никакой роли не сыграла.

Около 12 часов дня колонна остановилась в ущелье. Офицерам нужно было подняться на горы, чтобы осмотреть местность. Солдаты вышли из машин на перекур. И тут внезапно прогремел взрыв – стреляли из гранатомета. Буквально через минуту шквальный огонь обрушился уже на колонну. Офицеры, которые поднялись на гору, были отрезаны от военнослужащих прицельным снайперским огнем.

Через несколько часов боя из Калаи-Хумба подошло подкрепление с земли и с воздуха. Группы российской спецразведки высаживались прямо на горные хребты и спускались в ущелье, чтобы принять огонь на себя. Спустя 5 часов беспрерывного боя стрельба прекратилась.

посольство РК в РТ

Казахстанский миротворческий батальон потерял в этом бою 17 бойцов. Вот их имена: Еркин Байгабылов, Бауыржан Далабаев, Имомаддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Раимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймулдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Жансугиров, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Ержан Байбагысов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев, Калмахан Бакбаев. Все они были посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» I степени. Указом президента Казахстана пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, 12 – медалями.

В это воскресенье, 7 апреля в Душанбе состоялось возложение цветов к Монументу воинам-казахстанцам.

посольство РК в РТ

В мероприятии приняли участие коллектив и члены семей Посольства Казахстана в Таджикистане, руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Таджикистана, Пограничных войск ГКНБ РТ, представители военных атташатов посольств аккредитованных в РТ, Союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана, ветераны Пограничной службы РТ, СМИ, Общественная организация казахов «Байтерек» в Таджикистане.

Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы ценою жизни выполнили свой воинский долг, остались верны воинской присяге и они навечно будут в памяти тех, кого они защищали.

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