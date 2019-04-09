У таджикских налоговиков есть планы и по штрафам

Правительство Таджикистана планирует ежегодно увеличивать доходы госбюджета за счёт налогов в среднем на 10%. Эксперты считают, что реальных предпосылок для роста этих поступлений не существует, а план может быть выполнен только посредством повышения налоговой нагрузки и штрафов бизнеса.

Налоговые поступления (налоги и таможенные платежи) в 2018 году составили 15,8 млрд. сомони, образовав 70% всех доходов госбюджета. Хотя первоначально при принятии бюджета они были запланированы в размере 14,7 млрд. сомони, и это при том, что бюджет в прошлом году недобрал за счет налогов (НДС и подоходный налог) более 420 млн. сомони.

Президент Эмомали Рахмон в начале этого года выразил обеспокоенность относительно невыполнения плана сборов по этим двум видам налогов. Он поручил предпринять неотложные меры для снижения объема остатков налоговых задолженностей, общий объем которых на начало этого года составил более 725 млн. сомони.

При этом продолжается практика прощения задолженностей отдельным налогоплательщикам: 1 марта правительство приняло постановление, которым поручается списать налоговые задолженности, а также штрафы и проценты по ним 14 компаниям и предпринимателям общим размером 14,2 млн. сомони.

В нынешнем году налоговые поступления в бюджет запланированы в размере 16,3 млрд. сомони. Это на 10,8% больше по сравнению с установленной в 2018 году суммой таких поступлений. Согласно прогнозным показателям Минфина, объём налоговых поступлений в 2020-2021 году будут ежегодно увеличиваться в среднем на 10%.

За счёт чего растут налоги?

В соответствующих ведомствах говорят, что налоговые поступления в бюджет увеличиваются естественным путем: появляются новые предприниматели и предприятия, создаются дополнительные рабочие места, растет экономика, и, соответственно, увеличиваются налоговые поступления.

Но специалисты признаются, что рост происходит за счет увеличения налоговой нагрузки.

Высокопоставленный источник «АП» на условиях анонимности сказал, что правительство ежегодно ставит планку на 7-процентный экономический рост.

- Но в последние годы показатели роста сельского хозяйства и промышленности (особенно в обрабатывающей промышленности) невысокие. Поэтому приходится добиваться запланированного роста ВВП за счет увеличения налоговой нагрузки, - говорит он.

Источник отметил, что для достижения поставленной правительством планки наши налоговики повышают ставки налогов там, где это еще возможно, и в первую очередь, - для бизнеса.

- Я неоднократно говорил нашим налоговикам, что, согласно данным авторитетных международных организаций, наши налоги одни из самых высоких в мире, но они просто не хотят признавать этот факт, - сказал специалист.

Более того, продолжил он, последние годы налоговики не справляются с выполнением плана по сборам НДС и налога на прибыль, и стараются наверстать упущенное посредством внесения различных штрафов представителям бизнеса.

- Это дорога в никуда! Мы таким способом задушим оставшихся налогоплательщиков, - заключил специалист.

С ним согласен финансовый эксперт Саиджон Рафиков, который считает, что никаких условий для естественного роста налоговых поступлений в республике не существует.

- Бизнес сворачивается, идет расслоение населения, все ключевые статьи доходов узурпированы, поэтому основная ставка делается на штрафы и сборы. Если в прошлом году стоимость техосмотра среднего седана обходилась в 900 -1200 сомони, то в этом году - около 1500 сомони и выше, - сказал он.

По словам эксперта, на налоговых инспекторов возложен дополнительный план - в виде административных штрафов и камеральных проверок.

- В результате всеми правдами и неправдами налогоплательщики загружаются этими штрафами, - добавил он.

Российский обозреватель Андрей Захватов отметил, что таджикские власти в этом вопросе следуют по стопам своих российских коллег.

Он подчеркнул, что с начала 2019 года российские законодатели подняли ставку НДС и выдумали новые налоги, ухудшающие развитие малого и среднего бизнеса и материальное положение населения, забыв при этом главный закон экономики - богатство государства состоит из суммы богатств его граждан.

- Власти Таджикистана больше заботятся о благополучии отдельно взятого ведомства, поэтому решили последовать примеру российских коллег, - считает он.

При этом Захватов добавил, что в Китае в прошлом году ради роста экономики, предпринимательской активности и благополучия населения ставки НДС в ряде отраслей промышленности были снижены до 16%, ставка НДС на малый бизнес составляет лишь 3%, а выращенные своими руками овощи и фрукты налогами вообще не облагаются.

В Таджикистане ставка НДС – 18%

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Кстати, о Китае

Китайские власти объявили об очередной волне понижения налогов. С 1 апреля в Поднебесной снизятся ставки НДС, а с 1 мая - ставки социального страхования.

Поневоле возникает вопрос: неужели у Китая всё настолько хорошо с экономикой, что он может делать подарки своим гражданам? Нет, в стране кризис, и понижением налогов власти собираются стимулировать экономику.

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин решение китайских властей «АиФ» прокомментировал следующим образом:

- В 2018 году темпы роста ВВП Китая составили всего 6,6% - это самое низкое значение с 1990 года, хотя по этому показателю Поднебесная по-прежнему опережает большинство стран мира. Некоторые экспертные оценки говорят о том, что, если темпы роста ВВП упадут ниже 6% (что может случиться уже в этом году), экономику страны может ждать кризис. Многие фирмы окажутся на грани банкротства, начнутся массовые сокращения, отток капитала, социальное недовольство, протесты. И всё это на фоне торговой войны с США, которые провозгласили Китай одним из двух своих главных конкурентов на мировой арене (наравне с Россией).

Как поступило бы в такой ситуации отечественное правительство, мы все хорошо знаем. Звучали бы призывы потуже затянуть пояса, началось бы повсеместное увеличение налогов. В общем, произошло бы всё то, что произошло с Россией в последние годы. Однако в Пекине налоги почему-то не повышают, а, наоборот, понижают. Так в чём же дело?

Эксперт говорит, что дело в том, что китайцы верят: если ослабить налоговую удавку для бизнеса и простых граждан, экономике это воздастся сторицей. У бизнеса и населения останется больше денег. Люди будут тратить больше в магазинах, фирмы - получать прибыль, пускать её на развитие и на зарплаты и бонусы сотрудникам. Так в Китае стимулируется кровообращение по венам экономической системы.

- А у нас государство в кризисные годы своим гражданам и предпринимателям не доверяет. Правительство предпочитает брать благородную миссию спасения страны от экономического кризиса на себя. Правда, деньги для этого собираются с населения. Власти считают, что лучше знают, куда и как надо потратить средства, чтобы экономика вновь заработала, - отмечает эксперт.