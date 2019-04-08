Для удобства клиентов «Банк Эсхата» запустил чат-бот в Viber!

Теперь клиенты банка могут получат всю необходимую информацию обо всех банковских услугах. В частности:

- Получать нужную информацию о банковских продуктах

- Оставить заявку на получение кредита

- Получить свой денежный перевод на карту

- Узнавать о действующих акциях Банка

- Выполнить вход на свой аккаунт в Интернет банк или скачать Приложение и др.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, надо нажать на диалоговое окно паблик-аккаунта в Viber или отсканировать QR код, изображенный на картинке. А также можно скопировать ссылку viber://pa?chatURI=eskhata.

У Вас есть вопрос? Хотите узнать подробнее о каком-нибудь продукте? Получайте ответы на ваши вопросы в чат-боте 24 часа 7 дней в неделю без очередей и ожиданий!

Чат-бот «Банк Эсхата» – ваш помощник всегда «on - line»!

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