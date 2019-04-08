Таджикский атлет Комроншох Устопириён 7 апреля в Турции выиграл бронзовую медаль большого турнира дзюдоистской серии Гран-при Анталии-2019.

Комроншо вступил в борьбу со второго раунда, где ему противостоял Лурие Мокану из Молдавии. Не оставив ему шансов на победу, таджикский спортсмен затем вышел на татами против эстонского атлета Клена Кальюлайда и одержал победу. Однако в борьбе за третье место Комроншо уступил грузинскому дзюдоисту Автандилу Цирикишвили.

В итоге он вынужден был провести в так называемом «утешительном» раунде дополнительные бои за бронзу. Таджикский атлет выиграл оба поединка: сначала у Егора Варапаева из Беларуси, затем израильтянина Итана Голана. В итоге бронзовая медаль и призовые в размере 1 тыс. долларов достались таджикскому атлету.

Напомним, таджикский борец Комроншох Устопириён в 2018 году уже выигрывал в гран-при Анталии. Он выиграл золото в международном турнире “Grand-Prix Antalya 2018”, в весовой категории до 90 кг, а в 2017 году там же он занял второе место.

На татами в этом году вышли также таджикские дзюдоисты Ёкубджон Бокиев, Хайёмиддин Джабборов (весовая категория до 66 кг), Акмал Муродов (до 81 кг) и Саидджалол Саидов (до 100 кг).

В весовой категории до 66 кг Хайёмиддин Джабборов на старте проиграл Вадиму Бунеску из Молдавии, а Ёкубджон Бокиев уступил Матею Полиаку из Словакии. Не повезло на старте и Акмалу Муродову в весе 81 кг, который уступил представителю Эстонии Кристиану Тонисте.

В весе до 100 кг Саиджалол Саидов в первой схватке поборол спортсмена из Узбекистана Аловиддина Джуракулова, на второй – Доминика Шоенефельдта из Германии, затем в четвертьфинале уступил азербайджанцу Эдьмару Гасимову.

Всего в соревновании выступили 537 спортсменов (330 мужчин и 207 женщин) из 78 государств мира.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.