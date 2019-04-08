По итогам очередного заседания межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, который прошел в Душанбе 5-6 апреля, Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на спорных участках границ двух государств, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

Заседание под председательством вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима и заместителя премьер министра Кыргызстана Жениша Разакова завершилось подписанием протокола, согласно которому стороны будут интенсивно работать в направлении демаркации и делимитации спорных участков двух государств.

Встреча проходила Национальной библиотеке за закрытыми дверями, поэтому о других подробностях заседания не сообщается.

Из 976 километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 км.

Напомним, последний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ и более 20 были ранены.

После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров поставили точку в очередном конфликте на границе.

В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта будут привлечены к уголовной ответственности.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.