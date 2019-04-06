Сегодня, 6 апреля на Аллеях Славы и Воинов-интернационалистов на городском кладбище Душанбе состоялся субботник по благоустройству воинских захоронений, могил советских воинов, ветеранов войны и труда.

Мероприятие было приурочено к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В субботники приняли участие работники городского кладбища, члены добровольческой группы “Память-201»:, ветераны-интернационалисты, байкеры мото-клуба "Ирбис", сотрудники посольства России в Таджикистане, представители Россотрудничества в Таджикистане, военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы, военнослужащие Группы Пограничных войск РФ в РТ, представители Совета ветеранов республики, городские активисты, студенты и др.

В течение пяти часов люди привели в порядок более 100 могил неизвестных солдат, фронтовиков, тружеников тыла, Героев Советского Союза, известных ученых и государственных деятелей Таджикистана.

В результате территория Аллеи Славы и Воинов - интернационалистов была полностью очищена, был вывезен весь мусор, убрана сухая трава и опавшая листва.

«Таджикистан внес весомый вклад в историческую Победу над фашизмом. Таджикский народ, которому принадлежит огромная заслуга в достижении этой славной Победы, отправил на фронт более 300 тысяч своих сынов и дочерей. Почти половина из них погибла в боях. За проявленный в этой войне героизм свыше 60 граждан Таджикистана были удостоены звания Героя Советского Союза», - сказал по окончании субботника посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, который вместе с супругой также принял участие в нем.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов с супругой

По его словам, в Таджикистане всегда проявляли должное почтение и заботу о могилах умерших в госпиталях от тяжелых ранений солдат и офицеров Красной Армии, ветеранов войны и труда.

«В России высоко ценят заботу таджикистанцев о захоронениях советских воинов», - заметил Игорь Лякин-Фролов, поблагодарив всех участников субботника за их благородный труд по сохранению памяти о ветеранах войны.

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