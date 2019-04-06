Главный имам Атырауской области Казахстана Батыржан Мансуров составил список блюд для поминального обеда (садака) и распространил его среди прихожан. В меню вошли восемь позиций, сообщает ИА "Фергана".
В одобренный имамом перечень продуктов вошли баурсаки (пончики), хурма, урюк, тары-талкан (жареное просо), сметана, сливочное масло, одно горячее блюдо (из риса), а также семь шелпеков-лепешек.
«Мы вынуждены распространять такое объявление, так как в последнее время атыраусцы излишне пышно организовывают поминки», – пояснил Батыржан Мансуров.
Имама поддержал православный коллега — священник Успенского собора Михаил Соколов, который согласился с тем, что на поминальных обедах должны быть «исключительно необходимые продукты, а не дорогие деликатесы и излишества».
В апреле 2017 года казахстанские имамы и теологи утвердили меню садака и рассчитали сумму, на которую должен проводиться траурный обряд. Меню несколько отличается от списка, предложенного атырауским имамом. Так, в утвержденный теологами перечень вошли мясо по-казахски, курт (кисломолочный продукт), талкан, баурсаки, а также хлеб, изюм, конфеты и печенье.
Сумма, потраченная на поминальный стол, не должна превышать 170 тысяч тенге ($450). При этом подчеркивается, что именно за такие деньги можно организовать поминки в столовых при мечетях.
В феврале прошлого года казахстанские имамы призвали отказаться от оформления кредитов на проведение поминок и похорон.
Пышные поминки в Казахстане – нередкое явление. В 2013 году имам мечети Актобе Бакытбек Тажимбет рассказывал, что к нему приходил молодой человек, у которого умерла мать, и просил деньги под проценты на поминки в кафе со словами «а то засмеют». Имам ответил, что в такие дни нужно думать о покойном, а не о живых, и такие траты ни к чему. Кроме того, Тажимбет отметил, что на похоронах и поминках часто встречал наемных плакальщиц, которые брали за работу 5000 тенге ($250 по курсу 2013 года).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
На городском кладбище в Душанбе прошел субботник
Как соблюдаются правила безопасности в таджикских салонах красоты
Новым президентом Всемирного банка стал Дэвид Мэлпасс
На старт первенства Таджикистана среди девушек (U-15) выйдут 10 команд
Последний путь. Всё что надо знать об отправке «грузов-200»
Обильные дожди спровоцировали сход селей в некоторых районах страны
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Как читатели сделали день писателям «АП» и о родственном бизнесе в Таджикистане
Эмомали Рахмон подписал закон о гербе и фонде развития столицы
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 6 апреля 2019 года
В чем уникальность новой коллекции кайраккумских ковров?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста