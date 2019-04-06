В результате прошедших обильных дождей в ряде районов страны селевые потоки нанесли ущерб населению.
Так, на территории Дарвазского и Ванджского районов ГБАО, районов- Ш.Шохин, Муминабад, Темурмалик, Ховалинг, Восе и города Куляб Хатлонской области, Спитаменского и Матчинского районов, городов Худжанд и Пенджикент Согдийской области, а также на территории района Рудаки, городов Турсунзаде и Гиссар селевой паводок нанес частичное повреждение пахотным землям, автомобильным дорогам и приусадебным участкам местных жителей. Каменные массы перекрыла разные участки автотрассы Вандж - Душанбе. На данный момент автодорога открыта.
В Мастчинском и Спитаменском районах и в городе Пенджикенте Согдийской области, сель частично затопила приусадебные участки, и глиняная масса частично нанесла повреждения частным домам.
В городе Турсунзаде обильные осадки стали причиной повышения уровня воды в реке Ширкент, в результате которой селевой паводок нанес урон 1 частному дому, 11 вспомогательным пристройкам и 4 мостам села Дехвак.
На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям районов, для ликвидации задействована специальная техника. Жертв нет.
В Душанбе после сильного дождя вечером 5 апреля дороги также превратились в сплошной водосток. Пользователи Facebook делились фотографиями в сети.
По данным Агентства по гидрометеорологии страны до 10 апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и осадки. В связи с предстоящими осадками и увеличения температурного фона идет интенсивное таяние снега в горах, что может привести к размыванию почвы и их движению, к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалам и размывам береговой линии рек и озер.
В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, сбора трав на горных участках, быть бдительными и осторожными.
Напомним, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и каких- либо несчастных случаев, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.
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