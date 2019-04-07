Таджикские национальные летние платья, в которые уже переоделись наши женщины, выглядят почти так же, как они выглядели несколько веков тому назад. Если не считать детали, в местной моде за долгие годы практически ничего не изменилось. Наш эксперт доктор исторических наук, автор двухтомника «История таджикского костюма» Гузель Майтдинова рассказывает, как так вышло и что всё это значит.

Вообще считается, что в истории таджикского костюма, прежде всего, женского костюма, есть два главных этапа: до момента арабских завоеваний и в период исламизации общества, то есть с VIII века. То, что сегодня считается традиционным таджикским платьем – это одежда второго этапа.

До него мода здесь была совсем другой. Например, вот как выглядела среднестатистическая дама Саразма в III тыс. до нашей эры - высокий головной убор тиарообразной формы, обшитый бусами, волосы завязаны узлом на затылке и скреплены шпилькой, на ней надеты шаровары, туникообразная рубаха чуть ниже бедра, ворот рубахи застегнут костяной булавкой.

В V-VI веках согдиянки носили отрезные платья, с завышенной талией, декорированные воланами, бусами и нашивками. Эти платья они надевали с плащами-накидками, зимой надевали черные облегающие сапожки, а летом – сандалии, украшенные бусами и пряжками с бантами.

«Характер одежды в Средней Азии во многом находился под влиянием эллинской культуры, которые проникали в элитарные слои общества, а затем распространялись как привычная, традиционная часть одежды», - объясняет моду доисламского периода в первом томе «История таджикского костюма» Гузель Майтдинова.

«Шёлк в Центральной Азии появился независимо от Китая»

Но, если крой и декорации одежды древних времен совсем не похожи на позднюю моду, материалы из которых шили свои наряды прапрапрабабушки таджичек, те же, из которых шьют и сегодня: шелк, шерсть, хлопчатобумажная ткань. Например, знать свои нижние рубахи старались шить из шелка, потому что у этой ткани была очень важная и очень прозаичная особенность.

- Шелк обладал дезинфекционными свойствами - в складках шёлковой одежды не заводились насекомые, было настоящим спасением для обладателя такой одежды, - говорит Гузель Майтдинова.

Шёлк в те времена стоил дороже золота.

«Письменные источники свидетельствуют, что в 301 году стоимость фунта чистого золота в слитках оценивалась в 50 тысяч денариев, а фунт шелка-сырца, окрашенного в пурпур, стоила 150 тысяч денариев», - пишет в первом томе «Истории таджикского костюма» Майтдинова.

Эксперт говорит, что на территории нашего региона производили легкие и плотные шелка, они пользовались большой популярностью и возникли здесь независимо от Китая.

- Традиции шелкоткачества присутствуют в регионе со второго тысячелетия до нашей эры. Шёлк появился независимо от Китая, шёлковые ткани, которые производились здесь отличались от китайских. Я специально в Европе изучала в музеях наши согдийские шелка, например, в Лувре работала с согдийскими шелками. В 1989 году я ездила в Дуньхуань, чтобы посмотреть на наши согдийские ткани, там существовали поселения согдийских торговцев. В пятом веке нашей эры в Бактрии и Согде возникли первые школы шелкоткачества, - рассказывает Майтдинова.

Кроме местного шёлка в Центральную Азию привозили в больших количествах ткани из Китая, Ирана и Византии, но несмотря на это почти во всех историко-культурных областях региона уже в средние века вырабатывались свои шелка, производилась хлопчатобумажная ткань и шерсть.

Как Центральная Азия надела паранджу?

Несмотря на то, что переход к исламским традициям в нашем регионе был постепенным процессом, сразу после его начала гардероб женщин начал видоизменяться: крой одежды становился свободным, появились обязательные головные уборы, чего не было раньше.

«Женщины носили длинные - до земли, нарядные халаты из шелковой и парчовой ткани – фараджии, как правило, красного, желтого, голубого, зеленого, розового шёлка, подбитые мехом или расшитые на груди, плечам и подолу, застегивающиеся на крупные золотые пуговицы. Под фараджии женщины надевали каба. В зависимости от благосостояния под кабой носили одну-две рубахи – пирохан, причем вырез каждой последующей рубахи был больше предыдущей, чтобы подчеркнуть количество одежд», - пишет Гузель Майтдинова о периоде XV-XVII веков во втором томе «История таджикского костюма».

Кстати, на юге носили больше платьев, причем, рукава нижних платьев шили значительно длиннее, чем верхних, чтобы тоже было понятно, сколько платьев надето на женщину.

Вместе с многослойностью появляются и первые упоминания о парандже.

Вот как Гонсалес Клавихо, испанский дипломат описывает женщин Тебриза в XV веке:

«Женщины ходят совсем закутанными в белые покрывала и с черными сетками из конских волос перед лицом. Такими закутанными они ходят для того, чтобы их нельзя было узнать».

Майтдинова утверждает, что «с конца XVI века женщины, судя по изобразительным данным, выходя на улицу, носят на голове халаты-накидки. Начиная только со второй половины XVII века имеются уже первые изображения собственно паранджи».

Скоро паранджа стала повсеместным одеянием для большинства женщин нашего региона, однако, под паранджой мода продолжала видоизменяться – платья становились длиннее и шире, появлялись новые формы головных уборов, менялся орнамент.

Что было в моде на севере, юге и в Бадахшане?

По словам Майтдиновой, если мы говорим о локальных таджикских костюмах, то стоит выделить три вида женской одежды - одежда Горного Бадахшана, южного и северного Таджикистана.

- Во всех трех регионах есть свои особенные локальные традиции орнамента, состава, цвета, пропорции костюма, но общая тенденция прослеживается – это туникообразный крой платья, шаровары, халат, головной платок, тюбетейка, - говорит Майтдинова.

Эксперт говорит, что во всех трех регионах мода менялась по-разному там, где были контакты с внешним миром, например, на севере, костюмы под влиянием моды менялись чаще, там, где была изоляция - сохранялись. Традиционная одежда просто консервировалась, как например, в Хатлоне или на Памире. Таким образом, на юге на одежде сохранялись архаические традиции и наследие шелков с крупным, пятнообразующим орнаментом.

- Мода на территории современного Хатлона была очень разнообразной, но в одежде можно проследить древние традиции с пятого века. Искусство декорирования костюмов, образцы вышивок передавались от матери к дочери и фактически остались неизменными до наших дней на протяжении 15 веков! Первые найденные подлинники чакана в Фархорском районе датированы 2-3 векам. То же самое произошло и на изолированном Памире. А вот на севере была контактная зона, и мода там менялась быстрее, но традиционный костюм сохранился и там, - говорит Гузель Майтдинова.

Что касается материалов для костюмов, то для юга были характерны хлопчатобумажные ткани, для Памира – шерсть, за редким исключением – хлопок, для севера – хлопок, шерсть, и во всех регионах среди знати был распространен шёлк.

- То есть, если посмотреть на национальные платья, которые надевают наши женщины сегодня, то в них сохранились многие элементы присущие нарядам древних времен. Конструктивные решения одежды, её формы, орнамент и декор – это всё то, что таджикские женщины сумели сохранить в течение веков, и наверняка, будут хранить и дальше. Во всяком случае, я на это надеюсь, - говорит Майтдинова.

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