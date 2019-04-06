В сентябре прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал усилить контроль за безопасностью в салонах красоты, чтобы снизить риски заражения такими серьезными и даже смертельными заболеваниями, как ВИЧ, гепатит В и С.

Назокат Бабаджанова менеджер салона красоты класса люкс - Matrix рассказала, как оценить качество салона и уровень безопасности в нем, а также что имеет право требовать клиент за свои деньги.

Чем можно заразиться в салоне красоты?

Зависит от того, на какую процедуру вы пришли.

Если речь касается ногтевого сервиса, есть риск заразиться гепатитом - при температуре воздуха около +25° этот вирус может сохранять жизнеспособность до четырех суток. Можно заразиться на маникюре и грибковой инфекцией, тем более что для ее развития достаточно обработать ногтевую пластину пилкой с возбудителями заболевания. На педикюре можно «подхватить» микробактериальный фурункулез; чаще всего он обитает в ванночках для педикюра. Поэтому старайтесь не посещать салоны с ваннами, встроенными в кресла, - их сложно промыть и продезинфицировать. Если уж сели в такое кресло, то попросите мастера дать одноразовый целлофановый вкладыш.

Через плохо продезинфицированные инструменты во время стрижки или бритья можно подцепить стафилококковый фолликулит, стригущий лишай, бактериальную инфекцию импетиго, вшей и столбняк.

Через косметику и кисти визажиста передаются инфекции кожи - стрептококковые и стафилококковые, глаз - конъюнктивит или блефарит, и даже такие вирусные заболевания как герпес, вирусный конъюнктивит, ОРВИ и подкожный клещ демодекоз. Не говоря уже о том, что при помощи грязной кисточки визажист наносит на ваше лицо уже испортившийся продукт, кожный жир и бактерии.

Во время проведения процедуры наращивания ресниц можно заразиться конъюнктивитом, кератитом, блефаритом или стать обладательницей ресничного клеща.

На что обратить внимание при выборе безопасного салона красоты?

Во-первых, обратите внимание, насколько чисто в салоне. Поможет вам сложить мнение о салоне порядок на зоне ресепшена и опрятный вид администратор. Если на этом этапе вас ничего не смутило, загляните в сам салон - грязный пол, пятна на зеркалах и столешницах уже свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм.

Как должен выглядеть и вести себя мастер в безопасном салоне?

Внешний вид мастера при внимательном рассмотрении может сказать если не обо всем, то о многом. Не обязательно, чтобы ногти вам красил или стриг идеальный во всех смыслах человек, но чистая одежда и опрятный вид важны.

Униформа мастеров в салоне – плюс, это говорит о существующей системе порядка и контроля за мастерами. Если нет униформы, то мастера хотя бы должны работать в чистых фартуках, если необходимо – в масках и перчатках. Рабочее место мастера тоже должно быть чистым. Если вас ждали как клиента, но по приходу вы видите бардак на столике мастера - это информация для размышления.

Мастер обязательно должен интересоваться у каждого нового клиента о наличии у него аллергии. Клиент может сообщить о том, что он аллергик, а может и забыть – это не его забота. Такие моменты входят в обязанности мастеров. В случае если с краской, клеем или косметикой, которую вы собираетесь использовать, клиент не знаком, следует сделать пробу на коже во избежание аллергической реакции в ходе процедуры.

О чем имеет право спрашивать клиент и требовать за свои деньги?

Клиент не только имеет право, он должен для собственной же безопасности спрашивать о наличии документов, лицензии и сертификатов, порядке использования дезинфицирующих средств и стерилизации инструментов, о продукции и инструментах, с которыми работает мастер. Спрашивать имеется ли у него на них сертификат соответствия. Спросите и про наличие медкнижки и обследовании на маркеры вирусных гепатитов В и С, которые должен проходить мастер каждые полгода.

Как обрабатывают инструменты в безопасном салоне?

После каждого клиента парикмахер должен отправлять расчески, щетки и ножницы на обработку. Их прочищают с мылом под проточной водой, дезинфицируют специальными средствами, замачивают в специальном антибактериальном растворе. Только когда эти три этапа стерилизации выполнены, расческа кладут в ультрафиолетовый шкаф.

Степень стерилизации маникюрных инструментов тройная. Сначала их замачивают в растворе с бактерицидными и фунгицидными компонентами, которые убивают большую часть патогенной микрофлоры. Затем помещают в сухожировой шкаф, где они нагреваются до температуры 180 градусов Цельсия, при которой патогенная флора начинает погибать. Третий этап - стерилизация в ультрафиолетом шкафу, где инструменты хранятся до прихода клиента.

Последние несколько лет в Таджикистане мастера стали рекомендовать клиентам купить себе личный маникюрный набор – насадки, пилки и щипцы. Стоит это не дорого, зато можно быть уверенным в безопасности процедуры.

После каждого клиента визажист должен промывать под водой и дезинфицировать хлоргексидином синтетические кисти и спонжи. Кисти из натурального ворса очищают специальным шампунем для кистей, после чего дезинфекцируют специальными средствами. Не стоит забывать и про другие инструменты: пинцеты, керлеры для завивки ресниц, ножнички, шпатели тоже должны дезинфицироваться, как и косметика (с помощью специальных спреев) – на них скапливаются бактерии.

После каждой процедуры свои инструменты должны дезинфицировать и лэшмэйкеры.

Кажется, меня заразили гепатитом в салоне красоты. Могу ли я это доказать и рассчитывать на компенсацию?

Это практически невозможно, потому что инкубационный период этого заболевания продолжается шесть месяцев. Вам будет трудно доказать, что в течение этого времени вы не посещали другие салоны, да и не можете сами быть уверенны до конца в том, где именно вы заразились. Поэтому ходить лучше в те учреждения, где риск получить заболевания минимален. Это официальные салоны красоты, работу которых проверяют сотрудники Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики минимум дважды в год. Имейте в виду, что за соблюдением норм безопасности правилами стерилизации мастеров на дому никто не следит.

Но если речь идет заболеваниях, которые можно выявить сразу (например, грибок или ресничный клещ), то вы имеете полное право добиваться от салона соответствующей компенсации.

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