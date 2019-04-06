АНОНСЫ СОБЫТИЙ 6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Китае стартует международные соревнования на Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» среди юношей до 15 лет с участием сборных команд Таджикистана, Китая, Мьянмы и Кыргызстана. Первый матч юношеская сборная (U-15) проведет против сверстников из Кыргызстана.

– В 10 часов утра Группа "Память-201" вместе с посольством России в Таджикистане, 201-й РВБ, представительством "Россотрудничества" и другими российскими структурами в Таджикистане проведет субботник на православном кладбище.

- Стартует Чемпионат Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Начало матчей в 15:30 часов. Будут играть «Куктош» – ЦСКА «Памир» в районе Рудаки на стадионе «Нефтяник», а «Панджшер» – «Истаравшан» в районе Джалолиддин Балхи на стадионе имени Уктама Маматова

- Психологический Центр «Азбука личности» и «Психологи Таджикистана» запускают двухмесячный «Родительский марафон». Это цикл психологических встреч посвящен актуальным вопросам особенности психического развития детей. Тема первой встречи – «Зарождение счастливого ребенка (Перинатальная психология)». Стоимость участия на одной встрече 40 сомони. Справки и информация по тел: 939000317 и 988950011.

- спортсмены из Таджикистана будут участвовать в Гран-При Анталья по дзюдо в Турции

- В Госфилармонии Таджикистана проходит выставка «Ковры Кайраккума».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 АПРЕЛЯ

День геолога.

2010 - В Таджикистане запретили продажу копий фильма «Наша Russia: Яйца судьбы».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 АПРЕЛЯ

1924 – Родилась первая пионерка в СССР, награжденная орденом Ленина, ученый-языковед Мамлакат Нахангова.

1932 – Родился ученый Анвар Садриддинов.

1947 – Родился литературовед, государственный деятель Абдурахмон Абдуманнонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь (выше 2500м снег), гроза, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, в предгорных районах местами сильный, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по ЗГБАО ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь (выше 2500м снег), местами сильный, гроза, днем преимущественно без осадков, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 17-19 тепла.