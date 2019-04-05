Действующие тарифы мобильных компаний превышают предложенный новый тариф Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана, поясняет отдел связи Налогового комитета.

«По данным Службы связи при правительстве республики Таджикистан, по действующим тарифам средняя стоимость 1 мегабайта мобильного Интернета в республике в 2018 году составляла 0,024 сомони, - говорится в комментарии Налогового комитета страны в связи с заявлением руководителей общественных организаций о тарифах на электрическую связь. - В настоящее время стоимость 1 мегабайта в ЗАО «Вавилон-Мобайл» («Вавилон-М») составляет 0,039 сомони, ЗАО «ТТ мобайл» («Мегафон Таджикистан») – 0,016 сомони, ЗАО «Индиго Таджикистан» (Tcell ) – 0,025 сомони и ООО «Таком» («Билайн») – 0,014 сомони».

Далее отмечается, что Tcell внедрила пакет интернет-обслуживания «G+», в котором в случае перерасхода установлена стоимость 1 мегабайта: днём – 0,10 сомони и ночью – 0,05 сомони (в самом пакете стоимость 1 мегабайта составляет 0,024 сомони).

В случае перерасхода похожего пакета от «Мегафон Таджикистан» установлена стоимость 1 мегабайта 0,50 сомони.

«Иными словами, в настоящее время абоненты компаний мобильной связи оплачивают услуги каждого мегабайта использованного Интернета по цене от 0,014 до 0,50 сомони, однако по причине отсутствия чётких контрольных нормативов, объём установленных и выплаченных налогов мобильных компаний по сравнению с их доходами с каждым годом уменьшается, что вызывает беспокойство», - отмечают в Налоговом комитете.

Более того, говорится в комментариях, согласно отчету «Мегафон Таджикистан», который поступил в Налоговый комитет 30 марта этого года, в 2018 году по действующим тарифам стоимость 1 мегабайта в среднем составляет в компании 0,072 сомони.

«То есть, действующий тариф мобильного Интернета в «Мегафон Таджикистан» на 0,022 сомони превышает стоимость, установленную приказом Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года №31 «О тарифах электрической связи» в 0,05 сомони на каждый мегабайт», - подчеркивают налоговики.

Они задаются вопросом: если тарифы на 1 мегабайт уже сейчас высоки, почему возникают споры и жалобы в социальных сетях, почему сами мобильные компании не выступают с официальными заявлениями по поводу этого приказа Антимонопольной службы?

Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN должна повыситься в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Однако пока ни одна из мобильных компаний не проинформировала абонентов о новых тарифах.

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