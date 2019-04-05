В Галерее Союза художников Таджикистана состоялся круглый стол с представителями научных кругов, СМИ и известными художниками, где были затронуты проблемы современной культуры и изобразительного искусства.

«АП» собрала несколько интересных тезисов с этого мероприятия.

«Образовался вакуум и надо его восполнить»

Союз художников страны функционирует уже многие годы, а истоки создания этого профессионального коллектива уходят в далекое советское прошлое 85-летней давности. После распада Союза многие творческие союзы, как общественные объединения, претерпели серьезные трудности в связи в перерегистрацией и утерей имеющейся в их распоряжении материально-технической базы.

Так случилось и с Союзом художников Таджикистана, который имел свое помещение и галерею в центре столицы, но, по разным причинам, потерял ее. Год назад по специальному распоряжению правительства страны, здание галереи, которое было построено в 1960 году, было возвращено Союзу. Правление своими силами отремонтировало здание, теперь в галерее можно проводить встречи и выставки художников.

По данным Союза, в настоящее время в нем насчитывается 240 членов и 5 действующих филиалов в Худжанде, Бохтаре, Кулябе, Истравшане и Хороге.

Как отметила на встрече председатель Союза художников РТ Наргис Хамидова, за эти годы, что у Союза не было собственного здания и галереи, образовался некоторый вакуум, который необходимо восполнить.

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- Были утеряны связи между нашими партнерами в других странах, а сами художники разобщились, разъединились, каждый решая свои проблемы и зарабатывая на жизнь. В общем, профессия художника из творческой личности превратилась в кустарного производственника. Наша задача сегодня – объединение в профессиональный союз художников всех направлений искусства , - отметила Сарвиноз Ходжиева, секретарь Правления Союза художников РТ.

Поэтому руководство Союза обратилось к ученым, искусствоведам и журналистам, которые пишут о культурной жизни страны, с просьбой помочь своими предложениями, как восстановить работу сообщества и помочь государству эстетическому воспитанию масс.

Нужны финансы

По словам Народного художника Таджикистана Юсуфа Сангова, для того, чтобы Союз заработал в полную силу, необходима финансовая поддержка.

«Без денег невозможно ничего сделать, а Союзу надо жить, чтобы хотя бы содержать это здание, которое вернули с таким трудом», - сказал он, предложив обратиться в правительство с письмом об освобождении на определенный период от уплаты налогов и других выплат.

Другое его предложение - при проведении персональных выставок художников они должны дарить Союзу по одной своей работе, которую можно продать, а на вырученные деньги закупить инвентарь и технику для галереи.

Доктор исторических наук, искусствовед Лариса Додхудоева считает, что для постоянного функционирования галереи необходимо устраивать совместные тематические выставки художников других стран или приглашать их персональные выставки через международный дипломатический корпус.

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По словам художника и журналиста Амира Исаева, необходимо оснастить молодых художников современными технологиями, чтобы они могли работать, например, на графическом планшете, который позволит проявить себя.

- Работу графических дизайнеров, аниматоров, которые проводят у нас в стране все крупные государственные мероприятия и приглашаются из-за рубежа за огромные деньги, могут проделать наши национальные художники. Необходимо дать им эти возможности, а то завтра этот рынок услуг захватят иностранцы, - отметил Исаев.

«Спонсоров не ждите!»

«Раньше у Союза был свой производственный отдел – художественный фонд, которого сейчас нет, и поэтому надо выходить из положения, - отметил Юсуф Сангов. - Спонсоров не ждите, они не придут. Если только какая-нибудь международная организация или посольство не выделит немного денег на какую-либо выставку, ни от кого ждать денег не приходится. Поэтому надо выкручиваться самим».

Для этого общественному объединению придется быть гибкими – участвовать в тендерах на оказание услуг по художественному оформлению, писать самим проекты на гранты, устраивать выставки-продажи изделий народных ремесленников.

Также поступили предложения открыть при Союзе Центр эстетического воспитания детей и школьников, где их научили бы рисовать.

Кругом царит безвкусица

Не остались в стороне и представители СМИ, которые выступили со своими предложениями насчет укрепления потенциала Союза художников.

В частности, было предложено создавать совместные проекты в электронных и печатных СМИ с участием профессиональных художников, искусствоведов и других экспертов, способных проводить глубокий анализ картин и других видов искусства.

- Пройдите по улицам города, посмотрите на здания, которые сделали безликим Душанбе: все они построены по одному эскизу, в одинаковом стиле, там нет художественности, - отметил один из присутствующих экспертов, - Ведь если будут молчать и не поднимать эти проблемы ни художники, ни журналисты, то какое будущее ждет нас?

"Памятник Деваштичу, установленный в одном из райцентров страны, изготовлен из обычного цемента, перекрашенного в непонятный цвет, а статуя Фирдавси в Пенджикенте, если поднять ее историю, была в свое время забракована и выброшена на свалку, а теперь красуется и сотни людей ежедневно лицезрят это «творение». Недавно я был в одной авторитетной солидной организации, коридоры которой украшены примитивными безвкусными картинами, которые называют «халтурой", - рассказал участник встречи.

Время «хайпа» Маърифат

Между тем, некоторые художники посетовали на то, что СМИ раздувают вокруг отдельных людей ажиотаж, который переходит в «хайп», так называемый тренд, которому следуют и другие.

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Взять для примера случай с картинами молодой художницы Маърифат Давлатовой.

- Неплохие работы, но это не шедевры с точки зрения профессионализма, - отметили на круглом столе, - А люди с помощью публикаций узнали о Маърифат и повалили на выставку, сделав из этого всего сенсацию.

"Естественно, в соцсетях разразились споры о приемлемости такого художественного приема. А рисование с натуры, кстати, используется у нас с середины прошлого века и не является открытием. Должно быть стыдно, когда на международном уровне, среди других стран Центральной Азии, о Таджикистане, его изобразительном искусстве судят по работам этой художницы. И в этом, «заслуга» прессы, из которой иностранцы черпают информацию", - считает один из членов Союза.

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Помогите воспитать мецената

По мнению доктора искусствоведения Аслиддина Низоми, необходимо проявлять максимальную активность, чтобы объяснить людям их невежество.

- Просто многие не имели дело с настоящим искусством, их надо просвятить, - сказал Низоми, - А задача прессы – общественное мнение. Еще не все потеряно, Союз художников Таджикистана был и остается одной из передовых школ в бывшем Союзе, еще не исчезли академический стиль и почерк его членов, так называемой художественной элиты страны. В республике, действительно, нет меценатов, готовых поддержать искусство, но есть потенциальные меценаты, которые сегодня покупают себе оленей, тигров, крокодилов, вот с ними надо вплотную работать, вцепиться и воспитать у них вкус. Объяснить им, что приобретая в свою домашнюю коллекцию хорошую картину за $10 тысяч, они могут ее завтра продать за $50 тысяч.

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По завершению круглого стола были даны рекомендации руководству Союза художников для обращения с конкретными предложениями в правительство страны, которые помогут решить многие проблемы нравственного и эстетического воспитания населения, особенно среди подрастающего поколения.

«Наша первоочередная задача – не определение дальнейшей работы Союза, а «раскрутка» самого жанра. Пока еще не исчезли нематериальное культурное наследие и существуют традиции, можно через искусство развивать в людях гордость за страну», - подытожила мероприятие Сарвиноз Ходжиева.

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