Соответствующие структуры Таджикистана объясняют потери позиций Таджикистана в рейтинге Всемирного банка Doing Business жесткой конкуренцией среди стран региона за инвестициями.
«В связи с существованием жесткой конкуренции в регионе, проведением странами новых реформ в направлении предпринимательства и инвестиций позиция Таджикистана в отчете «Ведение бизнеса» Всемирного банка снизилась», - говорится в сообщении Госкомитета по инвестициям по итогам проходившего в Душанбе заседания по повышению международного рейтинга страны с участием первого вице-премьера Давлатали Саида.
Отмечается, чтов последнем отчете Doing Business Таджикистан по сравнению с предпоследним отчетом опустился на три ступеньки и занимает 126-ое место среди 190 стран мира.
Аналитики Всемирного банка снизили позиции Таджикистана в прошлогоднем рейтинге по 7 из 10 индикаторов.
В частности:
- регистрация предприятий (60-ое место, - 3 позиции);
- налогообложение (136-ое место, - 4 позиций);
- обеспечение исполнения контрактов (61-ое место, - 7 позиций);
- защита прав миноритарных инвесторов (38-ое место, - 5 позиций);
- получение кредитов (124-ое место, - 2 позиций);
- подключение к системе электроснабжения (173-ое место, - 2 позиций);
- регистрация собственности (91-е место, - 1 позиция).
При этом республика смогла улучшить свои позиции только по трем индикаторам отчета:
- разрешение неплатежеспособности (146-е место, + 2 позиций);
- международная торговля (148-е место, +1 позиция);
- разрешение на строительство (135-е место, + 1 позиция).
Давлатали Саид поручил предпринять необходимые меры для улучшения деловой среды и инвестиционного климата в стране посредством реформирования этих направлений.
Он отметил, что министерства и ведомства должны налаживать тесные контакты с частным сектором, и объяснить последним суть проведения реформ.
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