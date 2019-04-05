Выставка проходит в Государственной филармонии Таджикистана. Она продолжит работу до 8 апреля.

PR-менеджер предприятия Джамшед Бобоев сообщил «АП», что цены на ковры, представленные в Душанбе, варьируются от 31 сомони до 240 сомони за квадрат.

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Сегодня предприятие оснащено современным технологическим оборудованием производства Бельгии и Германии. Сырье и ресурсы, используемые для изготовления ковров и других изделий, производится в Таджикистане.

«Ковры Кайраккума» славятся своим качеством за пределами республики: они экспортируются в более чем 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Объем производства предприятия составляет более 2 миллиона квадратных метров ковровых изделий в год.

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