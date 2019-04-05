Парламент Киргизии 4 апреля большинством голосов поддержал законопроект, лишающий бывших президентов неприкосновенности. Проект рассматривался в третьем чтении: за высказались 111 парламентариев из 114 зарегистрированных, передает 24.kg на который ссылается ИА Фергана.
Инициаторы поправок Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предлагали убрать статью 12 о неприкосновенности экс-президента, поскольку в Конституции эта норма не прописана, но их коллеги предложили с согласия Жогорку кенеша лишать бывшего главу государства неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил страной.
Кроме того, в закон включена поправка, лишающая бывшего главу государства неприкосновенности и прочих привилегий, если он остается в большой политике и претендует на государственные должности.
Юрист Замир Жоошев назвал принятый парламентом законопроект политическим, «неконституционным» и «нарушающим принцип обратной силы», поскольку экс-президент может понести ответственность за действия, совершенные с октября 2007 года.
«Действие новых поправок не должно действовать на прошлое. Это незаконно и неконституционно», — подчеркнул юрист.
В Кыргызстане статусом экс-президента обладают два политика — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов.
В октябре 2018 года Конституционная палата Верховного суда Киргизии признана неконституционной полную неприкосновенность бывших президентов. Почти одновременно в парламент был внесен законопроект о необходимости лишить экс-президентов неприкосновенности.
Закон, принятый на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, вступит в силу через 10 дней после подписания главой государства.
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